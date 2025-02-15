شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الرحلة 26.. سبيس إكس تحطم الرقم القياسى فى إعادة استخدام الصواريخ والان مع تفاصيل الخبر

حطمت شركة سبيس إكس الرقم القياسي في إعادة استخدام الصواريخ مرة أخرى، حيث أطلق صاروخ "فالكون 9" 21 قمرًا صناعيًا من أقمار ستارلينك للإنترنت الفضائى إلى المدار، وارتفع من منصة في محطة كيب كانافيرال الفضائية بولاية فلوريدا في الإطلاق السادس والعشرون للمرحلة الأولى من الصاروخ، محطمًا بذلك علامة إعادة الاستخدام التي حددتها سبيس إكس الشهر الماضي فقط، وأرسلت 15 من تلك البعثات الـ 26 أقمارًا صناعية من ستارلينك إلى الفضاء.

ووفقًا لما ذكره موقعspace، عاد الصاروخ المعزز إلى الأرض كما هو مخطط له اليوم، وهبط على منصة في المحيط الأطلسي بعد حوالي ثماني دقائق من الإطلاق.

كتبت سبيس إكس في منشور على X: "هبط فالكون 9 على سفينة A Shortfall of Gravitas بدون طيار، ليكمل المرة الأولى لعملية الإطلاق والهبوط السادس والعشرين لصاروخ من الفئة المدارية".

وفي الوقت نفسه، أطلقت المرحلة العلوية من صاروخ فالكون 9 أقمار ستارلينك الـ 21، 13 منها تتمتع بقدرة الاتصال المباشر بالخلية، في مدار أرضي منخفض بعد حوالي 65 دقيقة من الإطلاق كما هو مخطط له.

كان الإطلاق الذي تم صباح اليوم هو الإطلاق العشرين لصاروخ فالكون 9 هذا العام، والرابع عشر المخصص لبناء كوكبة النطاق العريض ستارلينك.

جدير بالذكر أن ستارلينك هي أكبر شبكة مركبات فضائية تم تجميعها على الإطلاق؛ فهي تتكون حاليًا من ما يقرب من 7000 قمر صناعي عامل.

حلقت نفس المرحلة الأولى من صاروخ فالكون 9 آخر مرة منذ أكثر من شهر بقليل، في 10 يناير، وكان هذا الإطلاق، وهو الإطلاق الخامس والعشرون للصاروخ، وكان لاستكمال مهمة ستارلينك.