تكنولوجيا: تيم كوك يؤكد إطلاق iPhone SE الجديد رسميًا في 19 فبراير

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلن تيم كوك، الرئيس التنفيذي لشركة أبل، عبر X اليوم عن اقتراب وصول “أحدث أفراد العائلة”، مؤكدًا أن الحدث الرسمي سيتم في 19 فبراير.

استنادًا إلى التسريبات الأخيرة، إضافةً إلى تأكيد مارك غورمان من بلومبرج، المعروف بدقة معلوماته حول منتجات أبل، فإن الجهاز المنتظر هو على الأرجح iPhone SE الجديد. يُشار إليه مبدئيًا باسم iPhone SE 4، كما ترددت شائعات عن إمكانية تسميته iPhone 16e، إلا أن أبل قد تختار الاستمرار في نفس نهج التسمية المعتاد لسلسلة SE.

تشير التسريبات إلى أن الهاتف سيأتي بتصميم مشابه لـ iPhone 14، مع معالج A18، وذاكرة عشوائية 8 جيجابايت، وكاميرا خلفية واحدة.

من المتوقع أن يبدأ سعره من 499 دولارًا، مما يجعله في مواجهة مباشرة مع Google Pixel 9a القادم، خاصة في الأسواق التي تفتقر إلى خيارات قوية في الفئة المتوسطة، مثل الولايات المتحدة وكندا.

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