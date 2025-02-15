تكنولوجيا: هاتف iPhone 17 Pro Max قد يأتي بـ Dynamic Island أصغر

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - رغم أن إطلاق iPhone 17 لا يزال بعيدًا، إلا أن الشائعات بدأت في الانتشار بالفعل. وأحدث التسريبات تشير إلى أن iPhone 17 Pro Max قد يحصل على Dynamic Island أصغر حجمًا.

وفقًا لتسريب من Digital Chat Station، ستشهد النسخة القادمة من Pro Max تصميمًا أنحف للجزيرة الديناميكية، بفضل اعتماد تقنية Metalens التي ستقلل من حجم مكونات Face ID.

تعد Metalens تقنية متطورة تعتمد على عدسات بصرية فائقة الرقة، تستخدم الهياكل النانوية لمعالجة الضوء على مستوى مجهري. تعتمد هذه العدسات على صفائف من الهياكل النانوية المصنوعة من ثاني أكسيد التيتانيوم أو السيليكون، ما يسمح لها بالتحكم الدقيق في مرحلة الضوء وسعته واستقطابه.

وبفضل ذلك، يمكن أن تحل محل العدسات التقليدية المستخدمة في كاميرات الهواتف الذكية، مما يؤدي إلى وحدات تصوير أصغر حجمًا وأكثر كفاءة. من المتوقع أيضًا أن تصل هذه التقنية إلى أجهزة iPad Pro المستقبلية، وربما حتى إلى جهاز iPad القابل للطي المشاع إطلاقه العام المقبل.

لكن في المقابل، تتعارض هذه المعلومات مع تقرير سابق صادر عن Ming-Chi Kuo، الخبير في سلاسل توريد أبل، والذي أكد أن سلسلة iPhone 17 بالكامل ستحتفظ بنفس Dynamic Island الموجودة في iPhone 16.

في هذه المرحلة، لا تزال جميع هذه التفاصيل غير مؤكدة، لذا من الأفضل التعامل معها بحذر حتى تتوفر معلومات رسمية.

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