شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: توقعات بالمنتج الجديد لأبل فى 19 فبراير.. اعرف ما هو وأبرز مواصفاته والان مع تفاصيل الخبر

تستعد شركة التكنولوجيا العملاقة لإطلاق منتج جديد تمامًا، ولن ننتظر طويلاً لرؤيته، حيث كشف تيم كوك، الرئيس التنفيذي لشركة آبل، عن جهاز جديد سيُطرح يوم الأربعاء 19 فبراير، ونشر مقطع فيديو لشعار آبل ثلاثي الأبعاد على X (تويتر سابقًا)، وكتب: "استعدوا لمقابلة أحدث عضو في العائلة."

وفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، بينما لم يتم الإعلان عن مزيد من التفاصيل بعد، يشاع على نطاق واسع أن الجهاز الجديد هو أحدث هاتف iPhone SE منخفض التكلفة من آبل، وتوافد العديد من المعجبين المتحمسين على X لمناقشة الإعلان.

سأل أحد المستخدمين: "هل يمكنك أن تعطينا تلميحًا؟"، بينما تساءل آخر: "أووووو أتساءل ما الذي يمكن أن يكون".

وفي الوقت نفسه، مازح أحد معجبي آبل: "عندما بدأ حسابي المصرفي في التعافي من شراء Vision Pro.. لا أستطيع الانتظار".

يزعم مارك جورمان، الخبير في شركة أبل، أن هاتف iPhone SE 4 سيكون أحدث إصدار من خط الهواتف الذكية الاقتصادية من أبل.

وقال في مقالة لبلومبرج: "سيعمل [iPhone SE 4] على تحديث طرازه الأقل تكلفة في محاولة لتحفيز النمو وإغراء المستهلكين بالتحول من العلامات التجارية الأخرى".

استشهد جورمان، الذي حصل على تصنيف دقة بنسبة 86.5% على موقع شائعات Apple Track، بـ "أشخاص لديهم معرفة بالأمر".

وأضاف أن الأشخاص "طلبوا عدم الكشف عن هويتهم" علنًا لأن خطط أبل المتعلقة بـ iPhone SE 4 "خاصة".

من المقرر أن يكون iPhone SE 4 الجهاز الرابع فى مجموعة iPhone SE والأول الذي سيتم إصداره لمدة ثلاث سنوات، منذ iPhone SE 3 فى عام 2022.

يُوصف iPhone SE عادةً بأنه خط الهواتف "الاقتصادى" من أبل، على الرغم من أن أحدث طراز، iPhone SE 3، يبدأ بسعر باهظ 429 دولارًا.

وفقًا لجورمان، سيبدو iPhone SE 4 أشبه بـ iPhone 14 بشاشة قريبة من الحافة، لكنه سيتضمن Apple Intelligence، برنامج الذكاء الاصطناعى الجديد للشركة.

وعلى الرغم من أن iPhone SE 3 يحتوى على زر الصفحة الرئيسية، زر أسفل الشاشة، إلا أن هذا لن يكون موجودًا فى iPhone SE 4.

وقال: "إن إزالة زر الصفحة الرئيسية من iPhone SE يعني أن أبلستتخلص تمامًا من الواجهة الأيقونية، التى ظهرت لأول مرة فى أول iPhone في عام 2007".

وعلاوة على ذلك، سيحتوي الجزء الأمامي من الهاتف الجديد على شق فى الجزء العلوى من الشاشة، على غرار iPhone 13 وiPhone 14، والذي سيضم مكونات الكاميرا.

وسيحتوى iPhone SE 4 أيضًا على Face ID، نظام التعرف على الوجه الذى يمسح وجهك لفتح هاتفك أو إجراء عمليات شراء باستخدام Apple Pay.

ويضيف جورمان أنه لم يعد هناك الكثير من وحدات iPhone SE 3 التى تُباع فى متاجر أبل الأمريكية للبيع بالتجزئة، وهى علامة واضحة على أن الهاتف الجديد قادم.