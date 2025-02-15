شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: واتساب يُضفى البهجة على محادثاتك بميزات جديدة ملونة والان مع تفاصيل الخبر

يطلق تطبيق WhatsApp تحديثه الشهري المعتاد، ولكن هذه المرة يركز التطبيق الاجتماعي بالكامل على ميزات التخصيص، و كان التطبيق يختبر مجموعة كبيرة من الميزات الجديدة في الشهرين الماضيين، ولكن يبدو أن الأمر يستغرق بعض الوقت لإحضارها إلى الإصدار الثابت.

في وقت سابق من هذا الأسبوع، أعلن واتساب عن تحديث جديد يشق طريقه إلى مستخدميه على منصات iOS وAndroid ، حيث يقدم التحديث مجموعة من سمات الدردشة الجديدة، بالإضافة إلى خلفيات جديدة يمكن للعملاء الاستفادة منها أثناء محادثاتهم.

وتأتي ميزات التخصيص الجديدة مع بعض الخيارات المحددة مسبقًا والتي يمكن للمستخدمين الاختيار من بينها، أولاً، كما يمكنك الآن تغيير الخلفية والفقاعات في محادثاتك أو حتى مزج الألوان ومطابقتها لتناسب حالتك المزاجية.

بالإضافة إلى سمات الدردشة الجديدة، يمكن لمستخدمي WhatsApp أيضًا تنشيط محادثاتهم من خلال الاختيار من بين 30 خيارًا جديدًا للخلفية، إذا لم تكن راضيًا عما يقدمه التطبيق، فيمكنك دائمًا تحميل خلفية من ألبوم الكاميرا، وبهذه الطريقة ستكون خلفية محادثاتك مميزة.

كما يتيح لك تطبيق واتساب أيضًا تطبيق نفس المظهر على جميع الدردشات أو حتى جعل كل واحدة منها مميزة للغاية بمظهر مختلف، ومن المهم أن نذكر أنه بغض النظر عن الشكل الذى تختاره لدردشاتك، فلن تكون مرئية إلا لك.

ويمكن لأولئك الذين تلقوا التحديث بالفعل تغيير سمة محادثاتهم وقنواتهم من خلال التوجه إلى الإعدادات ثم الدردشات /ثم سمة الدردشة الافتراضية، مع الأخذ في الاعتبارأنه لتخصيص كل محادثة على حدة، سيتعين عليك الضغط فوق اسم الدردشة فى الجزء العلوى من شاشة الدردشة، ولكن فقط إذا كنت تستخدم iPhone كجهازك اليومى.

من ناحية أخرى، يجب على مستخدمى Android الضغط فوق قائمة النقاط الثلاث واختيار "سمة الدردشة" للعب بخيارات التخصيص الجديدة.

ورغم أن واتساب أعلن عن التغييرات الجديدة اليوم، إلا أن هذه الميزات ستكون متاحة عالميا خلال الأسابيع المقبلة.