شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يوتيوب تى فى يزيل قائمة قنوات جديدة بسبب فشل صفقات مالية والان مع تفاصيل الخبر

ربما لم يعد بإمكانك الوصول إلى CBS وCBS Sports، إلى جانب قنوات Paramount الأخرى، من خلال YouTube TV بعد اليوم .

جاء ذلك بعدما كشف موقع YouTube أنه في منتصف المفاوضات مع الشركة لتتمكن من الاستمرار في عرض قنواتها ، لافتًا إلى أنه يكافح من أجل التوصل إلى اتفاقية تتجنب تحميلك تكاليف إضافية"، مما يشير إلى أنهم لا يستطيعون الاتفاق على صفقة مالية تناسب كليهما، بالإضافة إلى صفقة تمنحك "مزيدًا من المرونة في كيفية مشاهدة رياضاتك وعروضك المفضلة".

بالإضافة إلى CBS وCBS Sports، تشمل القنوات المتأثرة Nickelodeon وBET وComedy Central وMTV وVH1، ولن تكون العديد من الوظائف الإضافية لـ YouTube TV، مثل Paramount+ مع Showtime، متاحة أيضًا.

وبدأ موقع YouTube في إضافة قنوات Paramount إلى مجموعته في عام 2020، عندما لا يزال YouTube TV يكلف 50 دولارًا شهريًا اليوم، وستكلفك خدمة البث التلفزيوني المباشر 70 دولارًا شهريًا للنصف الأول من العام ثم 83 دولارًا شهريًا من الآن فصاعدًا.

كما يقول YouTube إنه إذا لم يتمكن من التوصل إلى اتفاق مع Paramount، وأصبح محتوى الشركة غير متاح "لفترة طويلة من الوقت"، فسوف يمنحك رصيدًا بقيمة 8 دولارات ، ومن المثير للدهشة أن موقع YouTube ينصح المشاهدين الذين يرغبون في الوصول المستمر إلى عروض الشبكات بالتسجيل في خدمة البث Paramount +، والتي تكلف ما لا يقل عن 8 دولارات شهريًا.