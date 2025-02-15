شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لعبة Final Fantasy iOS تتوقف عن العمل بسبب خطأ غير قابل للإصلاح والان مع تفاصيل الخبر

قامت شركة Square Enix بإغلاق نسخة iOS من لعبة Final Fantasy Crystal Chronicles وأزالتها من App Store بعد وجود خطأ غير قابل للإصلاح والذي منع الأشخاص من الوصول إلى المحتوى الذي دفعوا مقابله.

وتقول شركة Square Enix في منشور لها : "ترجع المشكلة إلى التغييرات التي تم إجراؤها على نموذج عمليات الشراء داخل التطبيق ، وكشفت التحقيقات الإضافية أننا غير قادرين على إصلاح الخلل تمامًا وتنفيذ التغييرات الجديدة، مما يجعل من غير المرجح استئناف الخدمة للعبة".

وتقول شركة Square Enix إنها بدأت في تلقي تقارير في 24 يناير حول المشكلة، والتي تمتد إلى الإصدار المدفوع بالكامل من اللعبة.

وتقول الشركة إنه إذا أجريت عمليات شراء داخل التطبيق في يناير 2024 أو بعده، فأنت مؤهل لطلب استرداد الأموال عن طريق الاتصال بدعم Apple.

كما تقول شركة Square Enix أن دعم لعبة Final Fantasy Crystal Chronicles سيستمر على المنصات الأخرى ، واللعبة متاحة أيضًا على Android وPlayStation وNintendo Switch.