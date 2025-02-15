شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: زيادة النشاط الزلزالى فى جبل سبير يثير مخاوف من اندلاع بركان مدمر والان مع تفاصيل الخبر

رصدت تقارير وفقا لمرصد ألاسكا للبراكين (AVO)، عن زيادة فى النشاط الزلزالي فى جبل سبير، وهو بركان طبقي يقع على بعد 124 كيلومترًا غرب أنكوريج ألاسكا على مدار الأشهر العشرة الماضية، حيث تم اكتشاف زلازل صغيرة، مع ملاحظة ارتفاع ملحوظ في النشاط في الأسابيع الأخيرة.

وتشير التقارير إلى أن الزلازل، التي تركزت في البداية بالقرب من القمة، تحولت نحو Crater Peak، وهي فتحة جانبية ثارت سابقًا في عامي 1992 و 1953.

ويقترح العلماء أن هذا قد يشير إلى حركة الصهارة تحت البركان، مما قد يؤدي إلى ثوران ، وتم تقدير احتمال حدوث ثوران في Crater Peak بنسبة 50% ، في حين تظل فرص حدوث ثوران في الحفرة الرئيسية للبركان منخفضة.

سيناريوهات الثوران المحتملة في جبل سبير

وفقا لمرصد ألاسكا للبراكين (AVO)، فإن النشاط الزلزالي المستمر قد يؤدي إما إلى ثوران أو يهدأ دون نشاط بركاني كبير، أخبر العالم المسؤول في AVO، موقع Live Science أن نمط الزلزال قد اشتد، حيث تركزت الهزات الآن في منطقة تبعد حوالي 3 كيلومترات أسفل المنحدر.

ويتماشى هذا التحول مع الانفجارات السابقة من Crater Peak، والتي طردت أعمدة الرماد التي وصلت إلى 20000 متر في الغلاف الجوي ، وعلى الرغم من أوجه التشابه مع الأحداث الماضية، فإن الاضطرابات البركانية التي لوحظت في عامي 2004 و 2005 لم تسفر عن ثوران، مما يدل على أن زيادة النشاط الزلزالي لا تؤدي دائمًا إلى حدث انفجاري.

التأثير المحتمل للثوران البركاني

وفي حالة اندلاع ثوران، فقد تؤثر المخاطر مثل التدفقات البركانية والانهيارات الطينية والرماد على المناطق المحيطة ، ومع عدم وجود مسار للانهيارات الطينية أو التدفقات البركانية المحتملة، فقد تكون الاضطرابات كبيرة.

وأدى ثوران كريتر بيك عام 1992 إلى الإغلاق المؤقت لمطار أنكوريج وغطى أجزاء من المدينة بالرماد، ونظرًا للحجم الحالي لحركة المرور الجوي التي تمر عبر ألاسكا، فقد يتسبب حدث مماثل في حدوث اضطرابات كبيرة في الرحلات الجوية عبر القارات، ويراقب العلماء الموقف عن كثب، وخاصة بحثًا عن علامات الهزات الزلزالية المطولة، والتي قد تشير إلى أن الثوران وشيك.