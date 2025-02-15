شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تطبيق MyFitnessPal يتيح للذكاء الاصطناعى التخطيط لوجباتك نيابة عنك والان مع تفاصيل الخبر

يدخل MyFitnessPal، وهو تطبيق مجاني وشهير لتسجيل الطعام في مجال الذكاء الاصطناعي، ويتيح للذكاء الاصطناعي على وجه التحديد التخطيط لوجباتك نيابةً عنك، بعد الاستحواذ على شركة ناشئة تسمى Intent، يقوم MyFitnessPal بإضافة ميزة تخطيط الوجبات التى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي للمشتركين.



يتمكن التطبيق من مساعدتك في خطط الوجبات مع الأخذ بالاعتبار "أهداف المشتركين وتفضيلاتهم وعاداتهم الغذائية وإجراءاتهم"، وفقًا لـ MyFitnessPal، عبر المعلومات التي يمتلكها التطبيق بالفعل عنك، وما يشبه الاستطلاع.

وستكون الميزة أيضًا جزءًا من تجربة شاملة ، ويمكن ترجمة أي خطة ينشئها التطبيق تلقائيًا إلى قائمة بقالة في المرة التالية التي تتواجد فيها في المتجر، أو طلبًا إلى خدمة توصيل البقالة إذا كنت تفضل القيام بأقل قدر ممكن.

ونظرًا للعدد الهائل من مقاطع فيديو الوصفات والنظام الغذائي التي يمكنك العثور عليها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، فإن محاولة تبسيط عملية التخطيط لما ستأكله أمر منطقي.

ومع ذلك، يبدو أن استخدام الذكاء الاصطناعي للقيام بذلك قد يكون له بعض العواقب غير المقصودة،حتى لو لم يكن MyFitnessPal ينشئ وصفات من الصفر، فلا يزال يبدو وكأنك قد ينتهي بك الأمر إلى بعض مجموعات الوجبات الغريبة أو قوائم البقالة غير الصحيحة.

ويقول MyFitnessPal إن تخطيط الوجبات سيتم إطلاقه رسميًا في الربيع في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وأيرلندا وكندا وأستراليا ونيوزيلندا، ويتطلب الانضمام إلى فئة اشتراك سنوية جديدة بقيمة 99.99 دولارًا تسمى "Premium +" لاستخدامها.