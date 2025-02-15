شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: آبل تتعاقد مع مورد زجاجى فائق النحافة لجهازها القابل للطى القادم والان مع تفاصيل الخبر

ستتحول أحلام آبل القابلة للطي إلى حقيقة قريبًا، حيث تبحث الشركة الآن عن موردي المكونات لبناء أول جهاز قابل للطي، في حين أنه لا يزال من غير الواضح الشكل الذي سيتخذه هذا الجهاز القابل للطي، فهناك تقرير يلقي الضوء على مورد الزجاج فائق النحافة (UTG) الذي ورد أنه حصل على جزء كبير من الطلبات على الزجاج الذي سيتم استخدامه في جهازها القابل للطي القادم.

ومع ذلك، لا يزال من المتوقع أن يتم توريد الشاشة الموجودة أسفل الزجاج من قبل شركة إحدى شركات الهواتف.

وكشف تقرير لموقع DigiTimes، أن شركة Apple قد أبرمت صفقة مع الشركة المصنعة الصينية Lens Technology، والتي ستصبح المورد الرئيسي للزجاج فائق النحافة، وهو مكون مهم للغاية في أي جهاز قابل للطي.

ويقال إن شركة Lens Technology قد حصلت على ما يقرب من 70 % من طلبات Apple UTG، بينما ستوفر شركة Corning التي يقع مقرها في الولايات المتحدة المواد الخام اللازمة، ما زال من غير الواضح ما إذا كان هذا الطلب يتضمن أجهزة متعددة (الحجم والشكل والهيئة) أو جهازًا واحدًا فقط.

وبحسب ما ورد، أثبتت الشركة الصينية لشركة أبل أنها قادرة على إنتاج كميات كبيرة من الزجاج المقوى حسب مواصفاتها ، ووفقًا للمصدر، فإن هذا المورد على وجه الخصوص ماهر في نحت الزجاج وتقويته.

ويقال إن المورد سيوسع خط إنتاج الزجاج المقوى الخاص به لتلبية طلبات أبل بحلول نهاية هذا العام للاستعداد لمتطلبات أبل.

وتتضمن المتطلبات المحددة لشركة Apple زجاج UTG رقيقًا فقط في المنطقة المركزية ، ويرجع هذا إلى مشكلات المرونة، حيث تقع هذه المنطقة غالبًا بالقرب من المفصلة أو فوقها في جهاز قابل للطي، مما يساعد على تحسين متانته عند فتحه أو إغلاقه.

ويشير التقرير أيضًا إلى أن مصنعي المكونات الكوريين الجنوبيين مثل Dowoo Insys وUTI قد تم اختيارهم أيضًا كموردين ثانويين.

ولا يزال من غير الواضح ما إذا كان أول جهاز قابل للطى من Apple سيكون جهاز iPad قابلًا للطي أم iPhone قابلًا للطي من المتوقع حاليًا إطلاقه في نهاية عام 2026.

بدلاً من ذلك، تركز Apple على جهاز قابل للطي على شكل كتاب يمكن طيه ليصبح جهازًا لوحيًا كبيرًا، ويقال إن هذا الجهاز القابل للطي يبلغ سمكه 9.2 مم عند طيه و4.6 مم عند فتحه، مع شاشة داخلية يبلغ قياسها ما يقرب من 12 بوصة.