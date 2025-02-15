شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تفاصيل عرض إيلون ماسك لشراء OpenAI بقيمة 97.4 مليار دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدم إيلون ماسك، عرضًا جديداً لشراء OpenAI مقابل 97.4 مليار دولار هذا الأسبوع، إلا أن هذا العرض قد تم رفضه من قبل سام ألتمان، الرئيس التنفيذي لشركة OpenAI، بعدما أوضح أن هذا الاقتراح، الذي من شأنه أن يعيق تحويل OpenAI المخطط له من منظمة غير ربحية، وهو أمر يحاول ماسك منعه بعدما تقدم بدعوى قضائية رسمية في هذا الشأن.

تفاصيل صفقة إيلون ماسك لشراء OpenAI

في المقابل جادل محامو ألتمان، يوم الأربعاء الماضي، واستندوا إلى أن ماسك لا يمكنه الحصول على الأمرين، و محاولة شراء أصول OpenAI ومحاولة أيضًا منعها من تغيير وضعها غير الربحي.

ورد فريق " ماسك " بأنه سيسحب العرض إذا أوقفت شركة OpenAI محاولاتها لتحويل نفسها من منظمة غير ربحية.

واستعرض فريق ماسك ملامح الصفقة، خاصة أن مجلس إدارة OpenAI لم يرفض العرض رسميًا بعد، حيث يُطلب من مجالس الإدارة عادةً تقييم مثل هذه العروض قانونيًا، حتى من المنافسين.

جميع المعاملات النقدية



يعرض كونسورتيوم ماسك، الذي يضم شركات رأس المال الاستثماري مثل شركة 8VC التابعة لجو لونسديل ومستثمر شركة SpaceX Vy Capital، مبلغ 97.375 مليار دولار بالضبط لشراء شركة OpenAI، ويقول في الرسالة إن 100% من سعر الشراء "سيتم دفعه نقدًا".

وتعد عملية الدفع النقدي خطوة هامة لأن ماسك لم يتردد في استخدام الديون في الماضي، حيث اقترض 13 مليار دولار من البنوك لشراء تويتر التي أصبحت الآن X في عام 2022.

وقد زادت ثروته الصافية بشكل كبير منذ ذلك الحين، حيث بلغت حوالي 400 مليار دولار، وفقًا لبعض التقديرات، منذ انتخاب حليفه الجديد دونالد ترامب.

ومع ذلك، فإن الرسالة تسمي سبعة مستثمرين، بما في ذلك شركة الذكاء الاصطناعي التابعة لماسك x.AI، بالإضافة إلى "آخرين" لم يتم تسميتهم، مما يعني أن ماسك لا يستخدم ثروته الشخصية لتمويل هذا.

الوصول الكامل إلى الكتب والموظفين

قبل دفع كل هذه الأموال، يريد المشترون فحص السجلات المالية والتجارية لشركة OpenAI، إلى جانب الوصول إلى موظفي OpenAI لإجراء المقابلات، وإن هذا قد يمنح شركة x.AI التابعة لماسك - وهي شركة منافسة لشركة OpenAI - إمكانية الوصول إلى معلومات داخلية شديد الحساسية.

العرض قد يقوض دعوى ماسك



في حين زعم محامو OpenAI في ملف الدعوى القضائية يوم الأربعاء أن العرض البالغ 97.4 مليار دولار لشراء OpenAI يتناقض مع مزاعم ماسك القانونية بأن أصول الشركة الناشئة لا يمكن "نقلها بعيدًا" إلى "الخاصة مرة أخرى.

واقترحت OpenAI أن العرض ليس جادًا، بل "عرض غير لائق لتقويض منافس". ومع ذلك، يقول اتحاد ماسك إن عرضهم "جاد" بالفعل وأن أمواله ستذهب إلى منظمة OpenAI غير الربحية لتعزيز مهمتها.