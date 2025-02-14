شكرا لقرائتكم خبر عن بحضور 10 آلاف شخص.. مسابقات وتحديات طلابية في فعالية "أذكى KSU" والان نبدء بالتفاصيل



وشهدت الفعالية تفاعلًا استثنائيًا مع العروض المقدمة باستخدام الذكاء الاصطناعي بأساليب علمية حديثة أسهمت في خلق أجواء مفعمة بالحماس والتفاعل بين الحاضرين من مختلف الأعمار الشابة الذين تنافسوا على المسابقات والتحديات الطلابية مع الذكاء الاصطناعي، بشكل عزز من قدراتهم الذهنية والمعرفية حول الذكاء الاصطناعي كهدف استراتيجي من تنظيم هذه الفعالية.

فعالية أذكى KSU كما شهدت الفعالية إقامة العديد من الأنشطة، التي وجدت إقبالًا منقطع النظير من الحضور، لاسيما تلك المشروعات، التي قدمها مجموعة من شباب الوطن، مستعينين فيها بالذكاء الاصطناعي، وجرى تكريم الفائزين منهم بجوائز تقديرية، فيما اسهمت تجاربهم في توسيع مداركهم وتنمية ثقافتهم في تقنيات الذكاء الاصطناعي، ووجدت دعمًا من خبراء الذكاء الاصطناعي في جامعة الملك سعود و"سدايا".

وتضمنت فعالية أذكى KSU برنامجًا مكثفًا حافلًا بالأنشطة والتطبيقات الحية، التي استهدفت تنمية المهارات الفكرية والذهنية للمشاركين، إلى جانب استعراض أحدث التجارب العالمية في الذكاء الاصطناعي، بمشاركة نخبة من الخبراء والمؤثرين، علاوة على تقديم تحدي Rocket League، التقني، واستعراض أحدث التقنيات المستخدمة في معامل جامعة الملك سعود.

الذكاء الاصطناعي وخاض المشاركون في المسابقات التي قدمت تجربة استثنائية عبر هاكاثون التحول، الذي ركّز على تطوير حلول تقنية مبتكرة تعزز تطبيقات الذكاء الاصطناعي في مختلف الاستخدامات، في مقابل إيجاد بيئة تفاعلية غنية من خلال منطقة AI PARK ، التي جمعت بين الأنشطة الترفيهية والتجارب العملية، في أجواء حيوية زادتها عربات الطعام تميزًا.



كما شهدت الفعالية إطلاق حزمة من المشاريع العلمية من ضمنها الزمالات البحثية في مجال الذكاء الاصطناعي والعديد من الشراكات، التي تعزز من استخدامات الذكاء الاصطناعي وتدعم وتؤسس لتأهيل وبناء قدرات جيل واعد، قادر على مواكبة مستقبل التقنية والمشاركة الفاعلة في مسيرة التحول الرقمي، ومتمكن من تقنيات الذكاء الاصطناعي.

وحضر حفل انطلاق الفعالية صاحبة السمو الملكي الأميرة مها بنت مشاري بن عبدالعزيز نائب رئيس جامعة الفيصل للتطوير والعلاقات الخارجية، ووزير التعليم يوسف بن عبدالله البنيان، ورئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا" عبدالله بن شرف الغامدي، والرئيس التنفيذي لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث ماجد بن إبراهيم الفياض، وعدد من أصحاب المعالي وأعضاء هيئة التدريس بجامعة الملك سعود وطلاب وطالبات الجامعة، وعدد من المهتمين بالتقنية من خارج المملكة.

الدمام - شريف احمد - أقيمت اليوم فعالية أذكى KSU التي تعد أكبر فعالية مفتوحة على مستوى جامعات المملكة، نظمتها جامعة الملك سعود، والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا"، للنهوض بالجامعة بالذكاء الاصطناعي، وسط تفاعل جماهيري كبير ناهز عشرة آلاف شخص اكتظت بهم مدرجات أرينا بالجامعة في الرياض.وشهدت الفعالية تفاعلًا استثنائيًا مع العروض المقدمة باستخدام الذكاء الاصطناعي بأساليب علمية حديثة أسهمت في خلق أجواء مفعمة بالحماس والتفاعل بين الحاضرين من مختلف الأعمار الشابة الذين تنافسوا على المسابقات والتحديات الطلابية مع الذكاء الاصطناعي، بشكل عزز من قدراتهم الذهنية والمعرفية حول الذكاء الاصطناعي كهدف استراتيجي من تنظيم هذه الفعالية.كما شهدت الفعالية إقامة العديد من الأنشطة، التي وجدت إقبالًا منقطع النظير من الحضور، لاسيما تلك المشروعات، التي قدمها مجموعة من شباب الوطن، مستعينين فيها بالذكاء الاصطناعي، وجرى تكريم الفائزين منهم بجوائز تقديرية، فيما اسهمت تجاربهم في توسيع مداركهم وتنمية ثقافتهم في تقنيات الذكاء الاصطناعي، ووجدت دعمًا من خبراء الذكاء الاصطناعي في جامعة الملك سعود و"سدايا".وتضمنت فعالية أذكى KSU برنامجًا مكثفًا حافلًا بالأنشطة والتطبيقات الحية، التي استهدفت تنمية المهارات الفكرية والذهنية للمشاركين، إلى جانب استعراض أحدث التجارب العالمية في الذكاء الاصطناعي، بمشاركة نخبة من الخبراء والمؤثرين، علاوة على تقديم تحدي Rocket League، التقني، واستعراض أحدث التقنيات المستخدمة في معامل جامعة الملك سعود.وخاض المشاركون في المسابقات التي قدمت تجربة استثنائية عبر هاكاثون التحول، الذي ركّز على تطوير حلول تقنية مبتكرة تعزز تطبيقات الذكاء الاصطناعي في مختلف الاستخدامات، في مقابل إيجاد بيئة تفاعلية غنية من خلال منطقة AI PARK ، التي جمعت بين الأنشطة الترفيهية والتجارب العملية، في أجواء حيوية زادتها عربات الطعام تميزًا.كما شهدت الفعالية إطلاق حزمة من المشاريع العلمية من ضمنها الزمالات البحثية في مجال الذكاء الاصطناعي والعديد من الشراكات، التي تعزز من استخدامات الذكاء الاصطناعي وتدعم وتؤسس لتأهيل وبناء قدرات جيل واعد، قادر على مواكبة مستقبل التقنية والمشاركة الفاعلة في مسيرة التحول الرقمي، ومتمكن من تقنيات الذكاء الاصطناعي.وحضر حفل انطلاق الفعالية صاحبة السمو الملكي الأميرة مها بنت مشاري بن عبدالعزيز نائب رئيس جامعة الفيصل للتطوير والعلاقات الخارجية، ووزير التعليم يوسف بن عبدالله البنيان، ورئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا" عبدالله بن شرف الغامدي، والرئيس التنفيذي لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث ماجد بن إبراهيم الفياض، وعدد من أصحاب المعالي وأعضاء هيئة التدريس بجامعة الملك سعود وطلاب وطالبات الجامعة، وعدد من المهتمين بالتقنية من خارج المملكة.