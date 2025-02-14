شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: دراسة تكشف مدى سرعة تدهور البطارية فى السيارات الكهربائية والان مع تفاصيل الخبر

استطلع خبراء من Which، آراء أكثر من 3500 مالك سيارة كهربائية لفهم مقدار انخفاض مدى بطارية سيارتهم منذ شرائها، وتظهر نتائجهم أنه بالنسبة للسيارات المسجلة قبل سبع سنوات فقط، انخفض متوسط المدى بنسبة 7%.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، كشف تقرير Which، أنه مثل جميع البطاريات، فإن الخلايا التي تغذي السيارة الكهربائية سوف تتدهور بمرور الوقت.

وأضافت في التقرير، "ومع ذلك، تظهر بياناتنا أنه في حين أن تدهور البطارية في السيارات الكهربائية يمثل مشكلة، إلا أنه ليس سيئًا كما قد تعتقد في السنوات القليلة الأولى من الملكية".

وبدأت Which في فهم ما إذا كان ينبغي للمشترين المحتملين للسيارات الكهربائية أن يقلقوا بشأن عمر بطارياتهم أم لا.

كما أوضحت في التقرير، "سيشهد أي شخص لديه كمبيوتر محمول أو هاتف ذكي الانخفاض الحتمي في الشحنة التي تحتفظ بها البطارية، ومدة تشغيل الجهاز لاحقًا قبل أن يحتاج إلى إعادة شحن"، مضيفة "ومن غير المستغرب أن يكون هذا أيضًا مصدر قلق شائع بين الأشخاص الذين يتطلعون إلى شراء سيارتهم الكهربائية الأولى".

وكشفت النتائج أنه بالنسبة للسيارات المسجلة إما في عام 2017 أو 2018، كان متوسط انخفاض المدى حتى اليوم 7%، وشهد مالكو السيارات الكهربائية الذين اشتروا سياراتهم في عام 2019 أو 2020 انخفاضًا بنسبة 4%، بينما أبلغ أولئك الذين اشتروا سياراتهم في عام 2021 أو 2022 أو 2023 أو 2024 عن انخفاض بنسبة 3%.

وتسلط Which الضوء على أن عدد المرات التي تشحن فيها سيارتك هو الذي سيؤثر على عمر البطارية.

وأضافت: "كان متوسط الأميال السنوية لجميع المستجيبين للسيارات الكهربائية في استطلاعنا 6001 ميل، لذلك إذا قمت بالقيادة لمسافة أقل من ذلك في عام واحد، فقد ترى أرقامًا أفضل".

يحذر الباحثون من أنه إذا كنت تعيش في بلد بارد مثل المملكة المتحدة، فقد يؤثر الطقس أيضًا على سعة البطارية.

أظهرت بعض الدراسات أن السيارات يمكن أن تفقد ما يصل إلى 40٪ من مداها في الطقس البارد، على الرغم من أن ذلك يختلف من سيارة إلى أخرى.