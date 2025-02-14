شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أخبار الاقتصاد اليوم.. إعفاء 70% من غرامات التأخير على أقساط الوحدات والان مع تفاصيل الخبر

شهد اليوم الجمعة 14-2-2025 عددًا كبيرًا من الأخبار الاقتصادية الهامة سواء المحلية أو العالمية، أبرزها الإعفاء بنسبة 70% من قيمة غرامات التأخير على الأقساط المستحقة على الوحدات السكنية والإدارية والمهنية والمحال التجارية وقطع الأراضي بمختلف أنواعها، والفيلات والوحدات الشاطئية المقامة بمعرفة الهيئة، وذلك حال سداد كامل المستحقات المتأخرة، وعقد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، غدًا السبت، لقاءً مع مستثمري المناطق الصناعية بمحافظة السويس.

الإسكان: إعفاء 70% من غرامات التأخير على أقساط الوحدات والأراضى والفيلات

أعلن الدكتور حسن الشوربجي، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع الشئون العقارية والتجارية، عن الإعفاء بنسبة 70% من قيمة غرامات التأخير على الأقساط المستحقة على الوحدات السكنية والإدارية والمهنية والمحال التجارية وقطع الأراضي بمختلف أنواعها (سكنى – تجارى – خدمي – استثماري – صناعي ...)، والفيلات والوحدات الشاطئية المقامة بمعرفة الهيئة، وذلك حال سداد كامل المستحقات المتأخرة، ولمدة شهر من تاريخ الإعلان.

قال حسن الشوربجي، إن التيسيرات تسرى في الحالات الآتية: الحالات الساري تخصيصها، والحالات التي صدر لها قرارات بالإلغاء لعدم سداد المستحقات المالية ومازالت في حوزة العميل ولم يتم سحبها من الجهاز المختص، مع تطبيق هذه التيسيرات بالشروط الآتية: الالتزام بالتوقيتات المحددة للتنفيذ، والتنازل عن الدعاوى المرفوعة على الهيئة أو أجهزة، المدن ولا تسرى هذه التيسيرات على الأراضي المخصصة بنظام الشراكة، ولا تسرى هذه التيسيرات أيضا على الأراضي التي تم إلغاؤها وسحبها وأصبحت في حوزة الجهاز، وكذا على المبالغ المستحقة نظير استكمال قيمة الدفعات المقدمة.

وزير الصناعة يلتقى مستثمرى العين السخنة لبحث حل مشاكلهم.. غدًا

أعلنت وزارة الصناعة، عن عقد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، غدًا السبت، لقاءً مع مستثمري المناطق الصناعية بمحافظة السويس بحضور اللواء طارق حامد الشاذلي، محافظ السويس وذلك بمقر شركة سيراميكا كيلوباترا جروب بالمنطقة الاقتصادية، بالعين السخنة في تمام الساعة 10 صباحًا.

يأتى ذلك فى إطار سلسلة اللقاءات الأسبوعية التي يعقدها الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل مع المستثمرين الصناعيين يوم السبت من كل أسبوع لحل مشاكلهم والوقوف على كافة التحديات والعقبات التي تواجههم والعمل على حلها، وذلك في إطار توجيهات فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية بتحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي ودراسة مشكلات المصانع المتعثرة، وإيجاد حلول لتشغيلها.

ودعت وزارة الصناعة، المستثمرين الصناعيين بمحافظة السويس للمشاركة في هذا اللقاء والذي سيكون فرصة جيدة لبحث وطرح المشكلات التي تواجههم في المناطق الصناعية بالمحافظة.

سعر الذهب اليوم الجمعة.. الجنيه الذهب فى مصر يرتفع بالأسواق

ارتفع سعر الجنيه الذهب اليوم الجمعة بصورة ملحوظة، فى ظل تغيرات مستمرة في سعر بيع الجنيه الذهب للمستهلكين في السوق المصري، وسجل عيار 24 مبلغ 4731 جنيهاً، وعيار 21 سجل 4140 جنيهاً، وعيار 18 سجل 3549 جنيهاً، وعيار 14 سجل 2760 جنيهاً، والجنيه الذهب 33120 جنيهاً.

ويتحرك سعر الجنيه الذهب في مصر، على خلفية تحرك سعر الذهب في السوق المصري، وننشر تفاصيل سعر الجنيه الذهب وكذلك سعر الذهب اليوم لجميع الأعيرة.