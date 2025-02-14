شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تحديثات غير مسبوقة من تليجرام باستخدمات أكبر للذكاء الاصطناعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أضافت منصة تليجرام، العديد من الميزات الجديدة إلى منصتها حيث تعمل منصة المراسلة الفورية الآن على توسيع قدرة البحث عن الملصقات بالذكاء الاصطناعي (AI) لإظهار الملصقات، بالإضافة إلى ذلك، هناك العديد من الترقيات القائمة على الفيديو.

وجاءت التحديثات الجديدة لمنصة تليجرام، بحيث تمكن المستخدمين الآن من نسخ ومشاركة روابط الفيديو في التطبيق بعلامة زمنية محددة، حيث سيتمكن مالكو قنوات Telegram أيضًا من إضافة صور غلاف إلى مقاطع الفيديو التي يشاركونها على القناة، بالإضافة إلى ذلك، ستسمح المنصة أيضًا للمستخدمين باستئناف مقطع فيديو بالضبط حيث تركوه باستخدام التقدم المحفوظ.

Telegram تقدم ميزات جديدة

في تحديثها الرئيسي الثالث لهذا العام، أضافت تليجرام العديد من ميزات جودة الحياة للمستخدمين، فقد قامت الشركة بتفصيل الإضافات الجديدة، مسلطة الضوء على الوظائف الجديدة التي يمكن للمستخدمين تجربتها، والأول هو توسيع ميزة البحث عن الملصقات التي تعمل بالذكاء الاصطناعي، وقد تمت إضافته لأول مرة في ديسمبر 2024، وسمح للمستخدمين بالبحث عن الملصقات بمجرد وصفها باللغة الطبيعية.

وتستخدم المنصة نموذج الذكاء الاصطناعي لفهم المطالبة سياقيًا ومطابقتها مع الملصقات التي تشبه المعلومات المرئية.



وحتى الآن، كانت متاحة فقط للملصقات من حزم Telegram الرسمية، ومع ذلك، تدعم الميزة الآن ملايين الملصقات المخصصة، وتدعم الميزة 29 لغة بما في ذلك الإنجليزية والإسبانية والعربية والهندية.

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وأضافت تليجرام أيضا ميزة جديدة أخرى وهي الطوابع الزمنية للفيديو، بحيث يمكن لمستخدمي Telegram نسخ ومشاركة روابط الفيديو على المنصة، وهو ما يتم عادةً لإعادة توجيهها إلى الأصدقاء أو العائلة.

والان عند مشاركة مقطع فيديو، يمكن للمستخدمين الانتقال إلى وقت معين يريدون من الآخرين رؤيته ومشاركة الفيديو مع الختم الزمني، عندما يتم فتحه مستخدم آخر، ليبدأ التشغيل مباشرة من تلك اللحظة.

سيتمكن مالكو قنوات Telegram الآن من تحديد صورة غلاف لمقاطع الفيديو التي ينشرونها، مع تحديث آخر للفيديو هو حفظ التقدم، بحيث سيتمكن تطبيق Telegram الآن من حفظ تقدم المستخدمين أثناء مشاهدة مقاطع الفيديو، وسيسمح لهم باستئناف المشاهدة من حيث توقفوا.

وتقول الشركة إن هذه الميزة مفيدة للمحتوى الطويل وستوفر الوقت الذي يقضيه المستخدمون في التمرير عبر الفيديو للعثور على المكان الذي يحتاجون إلى استئناف المشاهدة منه.