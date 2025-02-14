شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تسريبات iPhone 17 الجديدة تهدد مصير سلسلة هواتف بيكسل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لم تعد شركة Apple هي الشركة الأكثر ابتكارًا بعد الآن، إلا أن بعض التسريبات حول تصميم هاتف iPhone 17، فإنها من المتوقع أن تحقق مكاسب جديدة بعد طرحه فى القريب العاجل.

وذهبت التوقعات إلى أن iPhone 17 قد يحتوي على شريط كاميرا أفقي، وهو السمة المميزة لهواتف Pixel، ومن المتوقع أيضًا أن يحتوي جهاز iPhone Air المشاع على شريط كاميرا أفقي، وتشير صورة أولية تم تسريبها مسبقًا إلى أنه سيحتوي على شريط رفيع بكاميرا واحدة.

من ناحية أخرى، سيحتوي الطراز الأساسي على كاميرتين وشريط كاميرا أوسع، كما تم اقتراحه سابقًا، وسيتم وضع الكاميرا فائقة الاتساع، وهي أصغر من الكاميرا الرئيسية، في المنتصف لتجنب التداخل مع نظام Face ID.

وأحد السيناريوهات المحتملة هو أن الطرازين الأساسي والأير فقط سيحتويان على التصميم الجديد، بينما سيستمر المحترفون في الحصول على نفس نتوء الكاميرا المسطحة مثل iPhone 16 Pro.

كما يُشاع أيضًا أن iPhone 17 Pro Max يتميز بجزيرة ديناميكية أصغر، وقد تتخلص نماذج Pro من التيتانيوم لجوانب الألمنيوم، مع التكهنات أيضا بإجراء تغييرات على التصميم الخلفي ومحيط الهواتف.



وإذا ثبت صحة تلك التسريبات، فقد تصبح أجهزة iPhone مثيرة مرة أخرى،على الرغم من أن تصميم شريط الكاميرا الخاص بـ Pixel لم يكن فقط هو ما جعله يتفوق على الهواتف الرائدة الأخرى، فإنه بالتأكيد ساعد السلسلة على التميز، وإذا تحقق التسريب اليوم، فقد يقوم العديد من الأشخاص بالترقية إلى iPhone 17 القادم من أجل الجماليات وحدها.

وقد يؤدي هذا إلى حدوث مشكلة لشركة Google، حيث تشير الإحصائيات إلى أن Pixel وiPhone يكتسبان حصة في السوق على حساب بعضهما البعض.