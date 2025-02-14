تكنولوجيا: Arm تعلن عن إطلاق شرائح معالجات خاصة بها هذا العام وتتعاقد مع Meta كأول عميل رئيسي

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - في خطوة مفاجئة ومؤثرة في صناعة أشباه الموصلات، أعلنت شركة Arm، الرائدة في مجال تصميم الرقائق، عن دخولها مجال التصنيع وإطلاق شرائحها الخاصة هذا العام. ويأتي هذا التحول الاستراتيجي مدفوعًا بتوقيع صفقة مع عميل بارز، وهو العملاق التكنولوجي Meta.

ووفقًا لتقرير Financial Times، فإن Arm، ستدخل الآن مجال تصنيع الرقائق بعد أن حصلت على موافقة Meta كعميل رئيسي. من المتوقع أن تكون الشريحة الأولى من Arm عبارة عن وحدة معالج مُخصصة للخوادم في مراكز البيانات الضخمة، مع إمكانية تخصيصها لتلبية الاحتياجات المتنوعة للعملاء المختلفين. وسيتم الاستعانة بمصادر خارجية لعملية الإنتاج.

وذكرت Financial Times أيضًا أنه من المتوقع الكشف عن أول شريحة داخلية من Arm في وقت مبكر من هذا الصيف.

يمثل هذا الإعلان تحولًا ملحوظًا في استراتيجية الشركة التي لطالما اشتهرت بترخيص تصميمات شرائح لشركات أخرى مثل Apple و Nvidia. إن قرار Arm بتصنيع شرائحها الخاصة سيحول بعض عملائها الحاليين إلى منافسين مباشرين في السوق.

المصدر