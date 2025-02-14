شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيفية منع هواتف آيفون وأندرويد من تتبع موقع المستخدم والان مع تفاصيل الخبر

تعد الهواتف الذكية هى أدوات مفيدة فى الحياة اليومية، لكنها تمتلك القدرة على معرفة كل شيء تقريبًا عنك، بما فى ذلك جميع الأماكن التى زرتها، إذا سمحت لها بذلك.

عند استخدام تطبيق خرائط للعثور على مطعم جديد أو البحث فى المتصفح عن سعر منتج معين، فقد تقوم دون قصد بالسماح لهاتفك بتتبع موقعك ومشاركة تلك المعلومات مع جهات أخرى.

تعتمد الهواتف على عدة إشارات لتحديد موقعك، مثل أبراج الشبكات، ونقاط وصول الواى فاى، وتقنية البلوتوث، ونظام تحديد المواقع (GPS)، وفى حين أن معرفة الموقع ضرورية فى بعض الحالات، مثل تحديد مكانك لسائق أوبر، إلا أن تتبع موقعك قد يكون غير مبرر فى حالات أخرى، مما يجعله عرضة للاستغلال من قبل التطبيقات والخدمات الإعلانية وحتى المخترقين.

لماذا يعد تتبع الموقع مشكلة؟

يقول دارين جوتشيونى، الرئيس التنفيذى لشركة Keeper Security: "يجب على المستخدمين تشغيل تتبع الموقع فقط عند الحاجة، مثل التنقل، أو أثناء الطوارئ، أو عند مشاركة التحديثات مع جهات موثوقة، ثم تعطيله فورًا بعد ذلك".

ويحذر الخبراء من أن بيانات الموقع قد تستخدم لأغراض خطيرة، مثل تتبع الأشخاص الذين يزورون عيادات طبية حساسة، أو حتى لمراقبة شخص ما بواسطة شريك سابق غير مستقر أو شريك حالى متحكم.

إليك بعض النصائح لتقليل تتبع الموقع لأقصى حد:ضبط أذونات التطبيقات

يمكنك التحكم فى التطبيقات التى يمكنها الوصول إلى موقعك عبر إعدادات الهاتف:

لمستخدمى آيفون:

انتقل إلى "الخصوصية والأمان" ثم "خدمات الموقع"، حيث يمكنك تخصيص إعدادات كل تطبيق على حدة.

من الأفضل عدم السماح للتطبيقات بالوصول إلى موقعك دائمًا فى الخلفية.

اختر أن يطلب التطبيق الإذن فى كل مرة، أو أن يستخدم الموقع فقط أثناء تشغيله.

أثناء التحقق، قد تلاحظ رموز الأسهم التى تشير إلى استخدام الموقع: اللون البنفسجى يعنى أنه تم استخدامه مؤخرًا، بينما اللون الرمادى يشير إلى آخر 24 ساعة.

لمستخدمى أندرويد:

انتقل إلى "الإعدادات" ثم "الموقع"، حيث يمكنك تشغيله أو إيقافه لجميع التطبيقات.

للتحكم فى كل تطبيق بشكل فردى، اضغط على "أذونات الموقع للتطبيقات"، وستجد خيارات مشابهة لتلك الموجودة فى آيفون.

تعطيل تتبع الإعلانات

يساعدك تعطيل معرف الإعلانات فى منع تتبع بياناتك لأغراض تسويقية:

آيفون: انتقل إلى "الخصوصية" ثم "إعلانات آبل" وقم بإيقاف "الإعلانات المخصصة".

أندرويد: انتقل إلى "الخصوصية" ثم "الإعلانات"، واضغط على "حذف معرف الإعلانات".

تقليل دقة تتبع الموقع

يمكنك اختيار مشاركة موقعك التقريبى بدلًا من الموقع الدقيق، ما يقلل من دقة تتبعك:

آيفون: انتقل إلى "خدمات الموقع"، واختر لكل تطبيق ما إذا كان يمكنه الوصول إلى موقعك الدقيق أو فقط التقريبي.

أندرويد: يمكنك تعطيل "دقة الموقع العالية" لمنع التطبيقات من استخدام عدة إشارات لتحديد موقعك بدقة.

إدارة إعدادات حساب جوجل

نظرًا لأن جوجل تحتفظ بسجل تاريخى لموقعك، فمن المهم التحقق من إعدادات الخصوصية لديك:ا

نتقل إلى الحساب ثم إلى قسم "البيانات والخصوصية"، حيث يمكنك التحكم فى "سجل الموقع".

وفقًا للإعدادات الجديدة، سيتم حذف السجل بعد ثلاثة أشهر بشكل افتراضى، ولكن يمكنك تغيير هذا الإعداد.

تأمين متصفح الإنترنت

تطبيقات التصفح مثل سفارى وكروم قد تكشف عن موقعك، لذا من الأفضل استخدام متصفحات تركز على الخصوصية مثل:

DuckDuckGo

Firefox Focus

Ecosia

تلك المتصفحات لا تحتفظ بسجل المواقع التى تزورها، كما أنها تطلب إذنك قبل الوصول إلى موقعك.

تعطيل خاصية "العثور على الجهاز"

تتيح ميزات مثل "Find My" على آيفون و "Find My Device" على أندرويد إمكانية تتبع موقع الجهاز، لكنها قد تكون غير آمنة إذا تمكن شخص ما من الوصول إلى حسابك.

إذا كنت تعتقد أن هناك تهديدًا أمنيًا، يمكنك تعطيل هذه الميزة من إعدادات الهاتف.

منع الإشارات بالكامل

تفعيل "وضع الطيران" قد يمنع تتبع الموقع، لكنه لا يوقف جميع الإشارات تمامًا.

الحل الأكثر أمانًا هو استخدام حقيبة Faraday لحجب الإشارات، ولكن تأكد من اختبارها قبل الاعتماد عليها.

التوازن بين الخصوصية والراحة

هناك العديد من الطرق التى يمكن للهواتف الذكية من خلالها تتبع موقعك، مما يجعل من الصعب التحكم فى جميع الإعدادات دفعة واحدة.

يقول ديفيد رويز، خبير الخصوصية فى Malwarebytes: "الإعدادات الافتراضية للتطبيقات والشركات تتجه نحو تتبعنا، مما يجعل من الصعب علينا معرفة جميع القنوات التى يتم من خلالها إرسال بياناتنا."

إذا كنت تريد إيقاف تتبع الموقع تمامًا، عليك مراجعة إعدادات كل تطبيق يدويًا واتخاذ القرار المناسب لكل منها، لكن هذا قد يؤدى إلى بعض الإزعاج، مثل الحاجة إلى إدخال عنوانك يدويًا فى تطبيقات طلب السيارات، أو عدم تلقى تحديثات لحظية أثناء التنقل باستخدام الخرائط.

لذلك، الخيار الأمثل هو تحقيق التوازن بين الخصوصية والراحة، عبر السماح بالتتبع عند الضرورة فقط، وإيقافه فى باقى الأوقات.