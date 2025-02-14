شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعرف على ميزة "Video Boost لتحسين مقاطع الفيديو بالذكاء الاصطناعى والان مع تفاصيل الخبر

تقدم جوجل ميزة ذكاء اصطناعى رائعة تُعرف باسم "Video Boost" والتى تتيح لمستخدمى Pixel 8 Pro و Pixel 9 Pro تحسين مقاطع الفيديو عن طريق إرسالها إلى البنية التحتية السحابية للشركة.

حتى الآن، كان على المستخدمين تبديل ميزة Video Boost يدويًا لاستخدامها فى التسجيل، وكانت هذه مشكلة لأنك لم تتمكن من استخدام الميزة على مقطع فيديو تم تسجيله بالفعل، لذا إذا نسيت تشغيلها مسبقًا، فقد فاتتك الفرصة بالفعل.

ولكن الآن قدمت جوجل حلًا لهذه المشكلة، وهو السماح لها بالبقاء قيد التشغيل بشكل افتراضي.

كيف تعمل ميزة Video Boost على هواتف Pixel

عند تشغيل Video Boost، ينتج الهاتف نسختين من الفيديو الذى تسجله، وتأتى إحدى هاتين النسختين بحجم ملف أصغر يتم تطبيق التحرير المعتاد عليه على الجهاز، بينما تحتوى الأخرى على حجم ملف أكبر مع تخزين المزيد من المعلومات فيه، والتى يتم إرسالها تلقائيًا إلى البنية التحتية السحابية لشركة جوجل.

ويتم إعادة صياغة الفيديو الذى تم إرساله إلى Google لمعالجته بواسطة خوارزميات الذكاء الاصطناعى الخاصة به ثم إرساله مرة أخرى إلى هاتفك، وأهم الأشياء التى لاحظناها أنه يقوم بها هى إعادة توازن الضوء وتحسين HDR وزيادة الوضوح وضبط الألوان وتثبيت الصورة.

وبمجرد أن يصبح الفيديو جاهزًا، سيظهر تلقائيًا فى مكتبة صور Google الخاصة بك، على الرغم من أنك تحتاج إلى اتصال لإتمام هذه العملية.

ولكن فى حين تعد ميزة Video Boost بجودة فيديو أفضل، فإن إعداد 4K الافتراضى الخاص بها يستهلك مساحة تخزين كبيرة ويجعل الأمور أبطأ كثيرًا، و لديك خيار التبديل إلى Full HD، ولكن لا يزال يتعين عليك القيام بهذا الجزء يدويًا فى كل مرة، ويجب أن تمنح Google المستخدمين خيار جعل هذا الإعداد افتراضيًا أيضًا.

كما تطرح Google هذا التغيير فى ميزة Video Boost ببطء على الأجهزة التى تدعمها، والتى تتضمن Pixel 8 Pro و Pixel 9 Pro و Pixel 9 Pro XL، ونظرًا لأنه من المتوقع أن يحتوى Pixel 9a القادم على نفس المعالج مثل بقية سلسلة Pixel 9 (Tensor G4)، فهناك بعض الفرص لأن تنتقل ميزة Video Boost إلى هواتف Google متوسطة المدى أيضًا.