شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ما وجه المقارنة بين 4 iPhone SE وهاتف iPhone 15؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعد iPhone SE 4th Gen (2025) الجديد بمثابة تحديث طال انتظاره وبسعر يُشاع أنه يبلغ حوالى 500 دولار، ليكون أرخص هاتف iPhone موجود عند إطلاقه فى أواخر فبراير، ومن المثير للاهتمام، على الرغم من كونه أرخص من iPhone 15، فإن جهاز iPhone SE الجديد سيتمتع بميزة واحدة مهمة، فهو سيعمل بنظام Apple Intelligence.

وفى مقارنة بين مواصفات iPhone SE 4th Gen (2025) وiPhone 15، فيما يتعلق بالتصميم والحجم وعرض الاختلافات،و أداء آلة تصوير البطارية والشحن المواصفات، فمن المتوقع أن يأتى iPhone SE 4 بمظهر مماثل مع حجم وتصميم مماثل بحجم 6.1 بوصة، ويبدو iPhone SE 4 وiPhone 15 متشابهين بشكل لا يصدق، ويمكنك بسهولة التمييز بين الاثنين من خلال عدد الكاميرات الموجودة على ظهرهما، حيث يأتى SE مزودًا بكاميرا خلفية واحدة فقط، بينما لديك اثنتين فى iPhone 15.

وتعد الحواف الدائرية فى iPhone 15 بمثابة اختلاف بسيط آخر، فمن المتوقع أن يكون لدى SE حواف حادة (تصميم مشابه لجهاز iPhone 14)، كما يُقال أيضًا أن iPhone SE 4 سيكون أخف قليلًا، ولكن من المتوقع أن يكون الفرق ضئيلًا للغاية وربما لن تلاحظه وفى المقدمة، لديك الدرجة القديمة الجيدة فى SE، فى حين أن الطراز 15 يحتوى على جزيرة Dynamic الأكثر حداثة.



وما زلنا لا نعرف ما إذا كان iPhone SE سيحتوى على زر الإجراء وزر التحكم فى الكاميرا الموجودين فى أحدث سلسلة iPhone 16، كما يأتى كلا الهاتفين بمنفذ USB-C، لذلك لم تعد بحاجة إلى حمل كابل Lightning منفصل لجهاز iPhone الخاص بك فقط.



ويبدو أن iPhone SE 4 سيحتوى على نفس شاشة iPhone 15، نفس الحجم 6.1 بوصة، ونفس الدقة 1179 بكسل، ونفس معدل التحديث المتقطع 60 هرتز.