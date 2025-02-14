شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كل ما تريد معرفته حول إصدار GPT-5 القادم من OpenAI.. خطوة مهمة لـ ChatGPT والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تسعى شركة OpenAI، المؤسس لـ ChatGPT، لتكون أكثر شفافية، جاء ذلك بعد أن كشف الرئيس التنفيذي سام ألتمان، أن الإصدار GPT-5 القادم من OpenAI سيضم نموذج المنطق o3 الخاص به، ويحق للمستخدمين مجانًا، كما ذكر أن الشركة تعمل لجعل ChatGPT أسهل فى الاستخدام.



فى الوقت الحالى، إذا كنت تريد أن يستخدم ChatGPT نموذجًا معينًا، فيجب عليك اختيار نموذج من محدد النموذج الذي يظهر بعد استجابة روبوت المحادثة، و إذا كنت مشتركًا في خطة Plus أو Pro، فقد تصبح هذه القائمة مزدحمة بنماذج مختلفة وإعدادات ذكاء وهو قد شكل إحباط لدى بعض المستخدمين.

أما بالنسبة لخارطة طريق OpenAI، فقد كشف ألتمان أن GPT-4.5 سيكون النموذج الأخير بدون "تسلسل التفكير"، وهذا يعني أن كل نموذج بعده سيكون قادرًا على تقسيم المشكلات إلى خطوات أصغر لتحسين التفكير.

وبمجرد إصدار GPT-4.5، سيكون التركيز الرئيسي لشركة OpenAI على توحيد نماذج سلسلة o وسلسلة GPT، وإنشاء نظام يمكنه التبديل بسلاسة بين الأدوات، وتحديد الوقت المناسب للتفكير، والتعامل بشكل عام مع مجموعة واسعة من المهام بشكل أكثر فعالية.



بالنسبة لـ GPT-5، تخطط الشركة لطرحه كنظام يجمع بين مجموعة من أحدث تقنيات الشركة، بما فى ذلك ميزة Deep Research التي تم تقديمها مؤخرًا.

عندما يتم إطلاق GPT-5، تعتزم OpenAI تقديم وصول غير محدود للمستخدمين المجانيين - على الرغم من القيود لمنع إساءة الاستخدام - في "إعداد الذكاء القياسي"، بالإضافة إلى ذلك، سيحصل المشتركون على إمكانية الوصول إلى إصدار أكثر تقدمًا، بينما سيتمكن المستخدمون المحترفون من الاستفادة من مستوى ذكاء أعلى.



أما بالنسبة لموعد حدوث كل هذا، فلم يحدد ألتمان موعدًا محددًا لإطلاق GPT-4.5 أو GPT-5، وذكر فقط أنه من الممكن أن يصلا في الأسابيع أو الأشهر المقبلة.

