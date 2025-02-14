شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيف تواجه هواتف آيفون أزمة تراجع المبيعات خلال 2024؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعرض هاتف الآيفون لبعض الضربات القوية وعانى كثيرًا في السنوات الأخيرة، ولكن الآن أصبح جاهزًا للانطلاق إلى مستقبل أكثر إشراقًا مع أحدث ترقية للذكاء الاصطناعي.

وقد فاجئ العديد من المستخدمين بتراجع مبيعات Apple، على الرغم أن هاتف آيفون 16 يظل الهاتف الذكي الأكثر مبيعًا في العالم في عام 2024، لكن وفقًا لبعض شركات التحليل، فأن Apple تبيع وحدات أقل في أكبر سوق للهواتف في العالم، فمن المرجح أن تواجه صعوبات في المبيعات بسبب أجهزة آيفون المباعة في الصين.



وهناك إشكالية أهم تواجه Apple والتي تتمثل في المنافسة على جبهة الذكاء الاصطناعي بشكل عام، فعلى الرغم من جهودها بدمج ChatGPT من OpenAI في أجهزتها من خلال Apple Intelligence، إلا أن iPhone 16 - الذي لا يحتوي على الذكاء الاصطناعي المتطور - ليس لديه فرصة للتنافس مع المنافسين في الخارج.

ومع الامتثال للوائح ومعالجة حصتها السوقية المتقلصة في المنطقة، تسعى شركة Apple بحذر إلى إقامة شراكات مع شركات محلية، حيث تتعاون مع شركة علي بابا لجلب ميزات الذكاء الاصطناعي إلى هواتف آيفون في الصين.



ويتمثل هدف التعاون، الذي أكده رئيس مجلس إدارة علي بابا جو تساي، في القمة العالمية للحكومات في دبي، في استعادة الأرض المفقودة في السوق حيث عانت الشركة من المنافسة المحلية الشرسة، فقد تم الاستشهاد بغياب قدرات الذكاء الاصطناعي المتقدمة في أجهزتها كعامل رئيسي لمشاكل مبيعاتها، خاصة وأن المنافسين قاموا بدمج ميزات الذكاء الاصطناعي في هواتفهم الذكية.



وقد كان التأثير واضحًا بشكل خاص في عام 2024 عندما فقدت شركة Apple مكانتها كأكبر بائع للهواتف الذكية في الصين، حيث أظهرت معلومات أبحاث السوق من Canalys أن شحنات Apple في الصين انخفضت بنسبة 17٪، مما أدى إلى تراجع Apple إلى المركز الثالث.