شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إطلاق لعبة Borderlands 4 فى هذا الموعد مع تحسينات جديدة على أسلوب اللعب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت شركة Gearbox رسميًا عن موعد إصدار لعبة Borderlands 4 خلال فعالية State of Play الأخيرة من سونى، حيث من المقرر أن تصدر اللعبة فى 23 سبتمبر 2025 على منصات PS5، Xbox Series X|S، والكمبيوتر الشخصي.

كما أعلنت الشركة عن حدث خاص سيتم بثه في ربيع هذا العام لتقديم نظرة متعمقة على أسلوب اللعب الجديد.

ما الجديد فى Borderlands 4؟

كما هو الحال مع الأجزاء السابقة، ستظل Borderlands 4 تعتمد على أسلوب اللعب الذي يجمع بين إطلاق النار وجمع الغنائم، ولكن مع تحسينات ملحوظة على الحركة والميكانيكيات.

سيتمكن اللاعبون الآن من القفز المزدوج، والمراوغة، والتعلق بالأماكن، مما يمنحهم تجربة لعب أكثر سرعة وانسيابية من أي وقت مضى.

شخصيات جديدة ومغامرات مثيرة

ستقدم Borderlands 4 أربعة Vault Hunters جدد، يسعون لتحقيق الثروة وخوض مغامرات ملحمية في عالم اللعبة الفوضوي والمليء بالإثارة.

عودة بعد ست سنوات

تم الإعلان عن Borderlands 4 لأول مرة خلال معرض Gamescom 2024، وتم عرض لمحة من أسلوب اللعب خلال حفل جوائز الألعاب.

ومع مرور ست سنوات منذ إصدار Borderlands 3 في 2019، يتطلع عشاق السلسلة إلى معرفة كيف ستقدم Gearbox تجربة جديدة تحافظ على روح اللعبة الأصلية مع تقديم تحسينات تبرر إصدار جزء جديد.

وسيكون هناك تفاصيل أخرى خلال البث القادم في الربيع، حيث سيتم الكشف عن مزيد من المعلومات حول أسلوب اللعب، القصة، والمزايا الجديدة التي سيحملها هذا الإصدار المنتظر.