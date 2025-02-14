شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تتعاون مع Lens Technology لتوريد زجاج لأول جهاز بشاشة قابلة للطى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستعد أبل لإطلاق أول جهاز بشاشة قابلة للطى خلال النصف الثانى من عام 2026، وفقًا لتقرير جديد من سلسلة التوريد، وفى خطوة استراتيجية، اختارت الشركة الصينية Lens Technology لتكون المورد الرئيسى للزجاج فائق النحافة (UTG) الذى سيغطى الشاشة القابلة للطي.

ووفقًا للتقرير، ستستحوذ Lens Technology على حوالى 70% من طلبات أبل للزجاج فائق النحافة، بينما ستتولى Corning توفير المواد الخام.

جاء اختيار أبل لهذا المورد نظرًا لتفوقه فى الإنتاج الضخم، والقدرة المالية، وإتقان تقنيات الحفر والتقوية وتقليل التشققات الجانبية بعد القطع.

ومن المتوقع أن توسع الشركة خط إنتاجها الخاص بالزجاج فائق النحافة فى وقت لاحق من هذا العام استعدادًا لبدء الإنتاج لصالح أبل.

وتشير التقارير إلى أن أبل ترغب فى ترقيق الجزء المركزى فقط من الزجاج، أى المنطقة القريبة من المفصل، مما سيمكنها من الحفاظ على سمك إجمالى أكبر ومتانة محسّنة.

يُقال إن شركتى Dowoo Insys و UTI الكوريتين هما مورّدان محتملان آخران لأبل، حيث حصلت الأولى على براءتى اختراع فى أكتوبر 2024 تتعلقان بتقنية ترقيق الجزء المركزى فقط، وهى تقنية مماثلة لبراءة اختراع أبل لنفس التكنولوجيا.