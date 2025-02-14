شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تتيح للآباء إمكانية إدارة أجهزة أطفالهم من خلال هذه الميزات الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

حدثت جوجل تطبيق Family Link التابع لها بميزات جديدة وواجهة أعيد تصميمها لتسهيل توجيه الآباء لعادات أطفالهم الرقمية، وتهدف هذه التغييرات إلى تبسيط عملية مراقبة وقت الشاشة وإدارة الوصول إلى التطبيقات وتحديد حدود استخدام الأجهزة، وذلك فى سبيل الحفاظ على سلامة الأطفال على الإنترنت.

يعمل المظهر الجديد لتطبيق Family Link على تبسيط تجربة الآباء من خلال دمج علامة تبويب مخصصة لوقت الشاشة، حيث يجمع كل الأدوات اللازمة لإدارة الوقت الذى يقضيه الأطفال على أجهزتهم، ويشمل ذلك ملخصات لاستخدام التطبيق والجهاز، إلى جانب القدرة على تحديد حدود زمنية يومية.

ويمكن للآباء أيضًا جدولة وقت التوقف بسهولة، والفترات التى يكون فيها الوصول إلى الجهاز مقيدًا، ووقت المدرسة، وهى ميزة جديدة مصممة لتقليل عوامل التشتيت أثناء ساعات الدراسة، كما توفر علامة تبويب عناصر التحكم موقعًا مركزيًا لإدارة إعدادات الحساب وخيارات الخصوصية ومرشحات المحتوى، مما يسمح للآباء بالموافقة على تنزيلات التطبيقات وحظر مواقع الويب.

بالنسبة للآباء الذين يديرون أطفالًا وأجهزة متعددة، يوفر تطبيق Family Link الآن طريقة مبسطة للتبديل بين الملفات الشخصية وضبط الإعدادات من صفحة واحدة.

ميزة School time، التى تم تقديمها فى البداية للساعات الذكية مثل Fitbit ACE LTE و Watch for Kids، تتوسع الآن لتشمل الهواتف والأجهزة اللوحية التى تعمل بنظام Android، وتتيح هذه الميزة للآباء تحديد جداول زمنية تحد من وظائف الجهاز وتسكت الإشعارات أثناء ساعات الدراسة، مما يساعد الأطفال على التركيز على التعلم.

ويمكن للآباء تخصيص وقت المدرسة عن طريق اختيار التطبيقات المقيدة والمسموح بها، ويمكنهم أيضًا تعديل الجدول الزمنى بسهولة لفترات الراحة أو العطلات أو الأوقات الأخرى التى لا ينبغى أن تنطبق فيها القيود.

فى حين أن School time يحد من الوصول إلى العديد من الميزات، إلا أنه لا يزال يسمح للأطفال بإجراء مكالمات الطوارئ، وتمنح هذه الميزة الآباء مزيدًا من التحكم فى استخدام أطفالهم للأجهزة أثناء المدرسة وتساعد فى إيجاد توازن صحى بين التكنولوجيا والتعلم.

ومن التحديثات المفيدة الأخرى هى قدرة الوالدين على إدارة جهات اتصال أطفالهم على هواتف Android، وعلى غرار الميزة المتوفرة بالفعل على Galaxy Watch for Kids، يمكن للوالدين الآن الموافقة على جهات الاتصال لهواتف أطفالهم مباشرة من خلال Family Link.

ويتيح هذا للوالدين التحكم فى الأشخاص الذين يمكن لأطفالهم الاتصال بهم وإرسال رسائل نصية إليهم باستخدام Google Messages وتطبيق الاتصال الهاتفى بالهاتف، ويمكن للأطفال أيضًا طلب إضافة جهات اتصال جديدة، والتى يمكن للوالدين الموافقة عليها أو رفضها من خلال Family Link، من المهم ملاحظة أن قيود الاتصال هذه تنطبق فقط على تطبيقات Google Messages وPhone، ولا تؤثر على تطبيقات الاتصال التابعة لجهات خارجية، كما تتطلب هذه القيود أن يعمل هاتف الطفل بنظام Android 14 أو أعلى.

وذكر التقرير، أن تحديثات Family Link هذه ستكون إضافات مرحب بها، حيث تمنح الآباء مزيدًا من التحكم فى استخدام أطفالهم الرقمى وتسمح لهم بالتركيز بشكل أكبر على جوانب أخرى مهمة فى حياة أطفالهم، وتجعل الواجهة المبسطة والميزات الجديدة مثل وقت المدرسة وجهات الاتصال التى يديرها الآباء وضع الحدود وتشجيع العادات الصحية والسلامة عبر الإنترنت أسهل.