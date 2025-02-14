شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تطرح تحديثات جديدة لـ Gmail على نظام أندرويد... التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت شركة جوجل، بعض التحديثات الهامة لـ Gmail على نظام أندرويد، ويتضمن التحديث الرئيسى فى جعل القوائم أسهل للقراءة والتنقل، ففى السابق، كانت هذه القوائم عبارة عن قائمة طويلة من النصوص فقط، وهو ما قد يكون مربكًا بعض الشيء.

وأضافت جوجل أيقونات بجوار كل عنصر، مما يجعل من السهل جدًا مسح العناصر والعثور على ما تبحث عنه، كما أضافت أيضًا فواصل لتجميع العناصر ذات الصلة معًا، مما يحسن التنظيم بشكل أكبر.

لكن هذا التغيير ليس جديدًا تمامًا، فقد أجرت جوجل تحديثات مماثلة لموقع Gmail فى أكتوبر 2023، وتم إدراج هذه التحسينات لتطبيق Android أيضًا.

وأصبحت تجمع هذه القائمة الآن خيارات مثل "نقل إلى" و"تغيير العلامات" و"تحديد الأهمية" معًا،كما تم نقل خيار "الغفوة" ليتم ربطه بخيار "إضافة إلى المهام"، كما وفرت خيارات أخرى مثل "كتم الصوت" و"طباعة الكل"، مع إبراز خيار "الإبلاغ عن البريد العشوائي" باللون الأحمر فى الأسفل.

وتم أيضًا تحديث القائمة الخاصة بالرسائل الفردية ضمن سلسلة رسائل بريد إلكترونى، وذلك بشكل أساسى بإضافة خيار "الإبلاغ عن البريد العشوائي"، وعلى نحو مماثل، تمت إعادة تنظيم القائمة التى تراها فى صندوق الوارد بعد تحديد رسالة بريد إلكترونى لتجميع الإجراءات ذات الصلة معًا.

وتهدف هذه التغييرات بجعل Gmail أكثر سهولة فى الاستخدام، غالبًا ما تكون الأشياء الصغيرة هى التى يمكن أن تحدث فرقًا كبيرًا فى كيفية تجربتنا للتطبيق، ويندرج هذا التحديث بالتأكيد ضمن هذه الفئة.

و إذا كنت من مستخدمى Android، فيجب أن ترى هذه التغييرات فى أحدث إصدار من Gmail، إذا قمت بتحديث التطبيق ولم ترَ التغييرات بعد، فحاول إيقاف التطبيق وإعادة فتحه.