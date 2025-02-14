شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: سام ألتمان يكشف عن خارطة طريق GPT-5 ويؤكد إتاحة الوصول المجانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في خطوة ثورية، أعلن سام ألتمان، الرئيس التنفيذي لشركة OpenAI، عن خارطة طريق إطلاق النموذج الجديد GPT-5، والذي سيعتمد على نموذج o3 reasoning.

وسيتمكن جميع المستخدمين من الوصول إلى GPT-5 مجانًا وبدون قيود، مع بعض الفروقات في مستويات الذكاء بين الفئات المختلفة من المشتركين.

وفي منشور عبر منصة X (تويتر سابقًا)، أشار ألتمان إلى أن OpenAI ستعود إلى إطلاق نماذج موحدة، مما يعني أن الشركة ستدمج نموذج o3 في نموذجها الرئيسي، ولن يكون هناك نماذج مستقلة كما كان في السابق.

GPT-5 قادم قريبًا ولكن دون موعد إطلاق محدد

رغم عدم الإعلان عن تاريخ دقيق لإطلاق GPT-5، فإن خارطة الطريق التي كشف عنها ألتمان تؤكد أن الإطلاق سيتم قريبًا.

ويأتي هذا بعد تأجيل طويل، حيث كان من المفترض أن يتم إصدار الجيل الجديد بعد GPT-4 الذي أُطلق في مارس 2023، لكن يبدو أن GPT-5 سيصل خلال هذا العام.

إمكانيات مختلفة وفقًا لفئات الاشتراك

أكد ألتمان أن مستخدمي النسخة المجانية سيتمكنون من الوصول غير المحدود إلى GPT-5، ولكن بمستوى ذكاء قياسي، مع وجود حدود على الاستخدام لمنع إساءة الاستعمال.

أما المشتركون في خطة Plus، فسيحصلون على تجربة GPT-5 بمستوى ذكاء أعلى، بينما سيتمكن مشتركو الخطة الاحترافية Pro من استخدام النموذج بأقصى مستوى ذكاء متاح.

كما ستتضمن هذه النماذج ميزات جديدة مثل البحث العميق، والصوت، والتصميم التفاعلي (Canvas)، وتحسين قدرات البحث والتحليل المتقدم.

ميزة البحث العميق تصل للمستخدمين مجانًا ولكن بحدود

إلى جانب الإعلان عن GPT-5، كشف ألتمان عن ميزة “البحث العميق” (Deep Research)، والتي تمثل الجيل الجديد من وكلاء الذكاء الاصطناعي القادرة على إجراء أبحاث معمقة في دقائق قليلة.

وقد تم تقديم هذه الميزة في البداية لمستخدمي ChatGPT Pro، لكن OpenAI تخطط لإتاحتها أيضًا للمستخدمين المجانيين ومشتركي Plus، مع وجود حدود معينة.

وفقًا لألتمان، سيتمكن المستخدمون المجانيون من إجراء بحثين عميقين شهريًا، بينما سيحصل مشتركو Plus على 10 أبحاث، مع خطط لزيادة هذا العدد مستقبلاً.

وأشار أيضًا إلى أن هذه الميزة ذات قيمة عالية، قائلاً: “البحث العميق يساوي 1000 دولار شهريًا”، في تعليق قد يكون إشارة ساخرة إلى عرض إيلون ماسك السابق لشراء OpenAI مقابل 97 مليار دولار، والذي رفضه ألتمان قائلاً: “لا، شكرًا”.