تكنولوجيا: Galaxy S25 Ultra يفشل في التغلب على iPhone 16 Pro Max في اختبار عمر البطارية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - لم يتمكن أحدث هواتف سامسونج الرائدة من التفوق على iPhone 16 Pro Max في اختبار شامل للبطارية أجرته قناة PhoneBuff المتخصصة. يأتي هاتف Samsung Galaxy S25 Ultra ببطارية بنفس سعة الجيل السابق، 5000 مللي أمبير. ومع تزويده بمعالج أكثر كفاءة، كان من المتوقع أن يُقدم هذا الهاتف عمر بطارية محسّن مقارنةً بالإصدار السابق. إلا أنه على الرغم من هذا التحسين في الكفاءة،

بالطبع، لم يحقق iPhone 16 Pro Max تفوقًا كبيرًا، حيث لم يتجاوز الفارق بينهما 11 دقيقة فقط. وبشكل أكثر تفصيلاً، صمد أحدث هواتف آبل الرائدة لمدة 28 ساعة ودقيقة واحدة، مع وقت استخدام نشط بلغ 12 ساعة ودقيقة واحدة خلال الاختبار. في المقابل، استمر هاتف S25 Ultra لمدة 27 ساعة و 50 دقيقة، ووصل وقت الاستخدام النشط فيه إلى 11 ساعة و 50 دقيقة.

من الجدير بالذكر أن هاتف آبل الرائد يتميز بسعة بطارية أقل من هاتف Samsung Galaxy S25 Ultra. فعلى وجه التحديد، تبلغ السعة المقدرة لهاتف آبل 4,685 مللي أمبير/ساعة، بينما تبلغ سعة بطارية هاتف سامسونج 5,000 مللي أمبير/ساعة. لذا، على الرغم من أن فارق الـ 11 دقيقة قد يبدو ضئيلاً، إلا أنه يكتسب أهمية كبيرة عند الأخذ في الاعتبار اختلاف سعات البطارية بين الجهازين.

ومع ذلك، فإن حقيقة تفوق iPhone 16 Pro Max بفارق طفيف للغاية على هاتف Samsung Galaxy S25 Ultra في هذا الاختبار، تُبرز مدى الكفاءة التي يتمتع بها معالج Snapdragon 8 Elite. ومن الجدير بالذكر أيضًا أن هاتف سامسونج الرائد قدّم أداءً قويًا ومتميزًا خلال مرحلة الألعاب من الاختبار.

قد تحمل هواتف سامسونج الرائدة لعام 2026 نتائج مختلفة في نفس الاختبار، حيث تشير الشائعات إلى أنها ستعتمد على بطاريات السيليكون والكربون (SiC). من المتوقع أن تُساهم هذه الترقية في توفير سرعات شحن أسرع، والأهم من ذلك، زيادة في سعات البطارية. يمكنكم الاطلاع على فيديو قناة PhoneBuff المرفق أدناه للمزيد من التفاصيل حول الاختبار.

بالرغم من تفوق iPhone 16 Pro Max بفارق طفيف، إلا أن اختبار البطارية هذا يُسلط الضوء على الكفاءة الملحوظة لمعالج Snapdragon 8 Elite في هاتف Samsung Galaxy S25 Ultra. ومع التطورات المستقبلية في تقنيات البطاريات، مثل بطاريات السيليكون والكربون المتوقعة في هواتف سامسونج لعام 2026،

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