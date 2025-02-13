شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تقدم منتجات رقمية جديدة تجعل من الصعب على المراهقين الكذب بشأن أعمارهم والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت شركة جوجل مؤخرًا عن منتجات رقمية جديدة تستهدف الأطفال والمراهقين والآباء، بدءًا من عناصر التحكم الإضافية الموجهة للأسرة إلى التجارب المفيدة للأطفال والمراهقين، تحاول جوجل حماية الشباب ومنح الآباء السيطرة على المحتوى الذى يستهلكونه بشكل منتظم.

تتضمن قائمة التحسينات التى أدخلتها جوجل على الضمانات الحالية للمستخدمين الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا أيضًا نموذجًا جديدًا للتعلم الآلى سيجعل من الصعب على المراهقين الكذب بشأن أعمارهم.

اتخذت شركة ماونتن فيو بعض الخطوات نحو توفير تجارب مناسبة للعمر للمراهقين عندما يستخدمون منتجاتها، بما فى ذلك عدد من التغييرات لجميع المستخدمين الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا، على سبيل المثال قدمت جوجل مؤخرًا مرشح البحث الآمن، وتقييد المحتوى الإعلانى الحساس، وحظر المحتوى المقيد بالعمر على YouTube & Play، ونفذت حماية رفاهية المراهقين على YouTube.

لكن هذا ليس كافيًا حيث قررت جوجل استخدام التعلم الآلى لتحديد عمر المستخدم، وأعلنت شركة البحث العملاقة هذا الأسبوع أنها تخطط لبدء اختبار نموذج تقدير قائم على التعلم الآلى سيقتصر الاختبار على الولايات المتحدة عند الإطلاق، لكن جوجل تخطط لجلب التكنولوجيا إلى المزيد من البلدان بمرور الوقت.

ويهدف نموذج التعلم الآلى الذى ستختبره جوجل هذا العام إلى مساعدة الشركة فى تقدير ما إذا كان عمر المستخدم أكبر أو أقل من 18 عامًا حتى تتمكن من تقديم تجربة أكثر ملاءمة للعمر.

ولم تشرح جوجل بعد كيف سيعمل نموذج التعلم الآلى هذا، لذا يبقى أن نرى ما إذا كان سيكون أكثر فعالية من الضمانات التى نفذتها الآن أم لا.

وفى أخبار ذات صلة، أعلنت جوجل أنها ستطرح ميزة تحذير جديدة من المحتوى الحساس فى رسائل جوجل. هذه الميزة اختيارية للبالغين، ولكنها إلزامية للأطفال والمراهقين، يمكن إدارتها عبر إعدادات أندرويد وتتميز بعناصر تحكم أبوية للحسابات الخاضعة للإشراف.