تكنولوجيا: تسريب أسعار كروت AMD Radeon RX 9070 XT و RX 9070 بأسعار تنافسية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - من المتوقع على نطاق واسع أن تطلق AMD كروت Radeon RX 9070 و RX 9070 XT المبنيتين على معمارية RDNA 4 في أوائل الشهر القادم. وبالنظر إلى مشاكل التوافر والأسعار المبالغ فيها التي عانت منها بطاقات Nvidia GeForce RTX 5090 و RTX 5080 المنافسة، فليس من المستبعد أن تواجه الكروت الأقل تكلفة RTX 5070 Ti و RTX 5070،نفس المشكلات.

مع وضع ذلك في الاعتبار، لا يمكن إنكار أن AMD لديها فرصة ذهبية لتسعير كروت سلسلة RDNA 4 بشكل مناسب إلى حد ما والتربع على عرش الفئة المتوسطة. وقد أشارت تسريبات حديثة بالفعل إلى تحسن لائق في الأداء وكما يبدو السعر يتنافس بقوة مع عروض Nvidia GeForce.

فقد رصد كل من @GawroskiT و VideoCardz قائمة من أحد تجار التجزئة الكنديين تضم مجموعة من كروت RX 9070 و RX 9070 XT.

بالبدء بتشكيلة PowerColor Reaper يأتي كرت Radeon RX 9070 Reaper بسعر 839 دولارًا كنديًا، أي ما يقرب من 589 دولارًا أمريكيًا. أما كروت RX 9070 XT القوية، فقد تم إدراجها بسعر 999 دولارًا كنديًا، أو 699 دولارًا أمريكيًا. كما تم إدراج مجموعة كبيرة من الكروت الاخرى، مع احتلال PowerColor Red Devil RX 9070 XT الصدارة بسعر يبلغ 1239 دولارًا كنديًا، أو حوالي 860 دولارًا أمريكيًا. وفي حالة صدق هذه التسريبات فمن الواضح أن كروت RDNA 4 تبدو افضل بكثير من عائلة GeForce RTX 5070 من حيث السعر، في حال إذا كانت القائمة المسربة مؤخرًا لـ RTX 5070 Ti حقيقية أيضاً.

قائمة بطاقات RX 9070 XT المسربة:

PowerColor Red Devil RX 9070 XT 16GB ( 865 دولارًا أمريكيًا)

PowerColor Red Devil RX 9070 XT 16GB – ( 767 دولارًا أمريكيًا)

PowerColor Hellhound RX 9070 XT 16GB – ( 732 دولارًا أمريكيًا)

PowerColor Reaper RX 9070 XT 16GB – (697 دولارًا أمريكيًا)

XFX Mercury RX 9070 XT OC White Magnetic Air RGB 16GB – (856 دولارًا أمريكيًا)

XFX Mercury RX 9070 XT OC Magnetic Air RGB 16GB – (837 دولارًا أمريكيًا)

XFX Mercury RX 9070 XT OC White Gaming RGB 16GB – (830 دولارًا أمريكيًا)

XFX Quicksilver RX 9070 XT White Magnetic Air 16GB – (809 دولارًا أمريكيًا)

XFX Mercury RX 9070 XT OC Gaming RGB 16GB – ( 788 دولارًا أمريكيًا)

XFX Swift RX 9070 XT White Triple Fan Gaming 16GB – (767 دولارًا أمريكيًا)

قائمة بطاقات RX 9070 المسربة:

PowerColor Red Devil RX 9070 16GB – (641 دولارًا أمريكيًا)

PowerColor Hellhound RX 9070 16GB – ( 614 دولارًا أمريكيًا)

PowerColor Reaper RX 9070 16GB – (586 دولارًا أمريكيًا)

XFX Quicksilver RX 9070 OC Gaming 16GB – ( 662 دولارًا أمريكيًا)

XFX Swift RX 9070 White Triple Fan Gaming 16GB – ( 662 دولارًا أمريكيًا)

تشير هذه التسريبات إلى أن AMD تستعد لضرب السوق والمنافس الأكبر بقوة من خلال كروت RX 9070 و RX 9070 XT، مقدمة قيمة مقابل السعر لا يمكن تجاهلها. وإذا صحت هذه الأسعار، فإن AMD تمتلك ميزة تنافسية قوية في الفئة المتوسطة من كروت الشاشة، مما يضع ضغطًا على Nvidia. وفي انتظار الإطلاق الرسمي للكشف عن التفاصيل النهائية وتأكيد هذه التوقعات الإيجابية.

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