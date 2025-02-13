شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: اصطفاف الكواكب.. رقصة سماوية نادرة تزين سماء فبراير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - منذ بدايته وحتى الآن، شهد شهر فبراير العديد من الأحداث، وسواء كنت من الأشخاص الذين يستيقظون مبكرا أو من محبى السهر، فهناك ما يمكنك مشاهدته، لذا ضع علامة على التقويم الخاص بك واستعد للنظر إلى الأعلى.

فمن المقرر أن تظهر 7 كواكب فى سماء الليل هذا الشهر فى عرض نادر كامل للكواكب، حيث سيظهر المريخ والمشترى وأورانوس والزهرة ونبتون وعطارد وزحل على التوالى فى مساء يوم 28 فبراير، ما يمثل آخر مرة منذ 15 عاما تظهر فيها جميع الكواكب فى نفس الوقت.

يحدث اصطفاف الكواكب عندما تظهر عدة كواكب فى نفس المنطقة من السماء، كما لو كانت مصطفة فى خط واحد، وهو ظاهرة فلكية فى الواقع، ولكن الكواكب لا تصطف فعليا فى الفضاء، ولكنها تظهر كذلك من منظورنا على الأرض بسبب مداراتها حول الشمس.

وتحدث عروض الكواكب المكونة من 4 أو 5 كواكب بشكل منتظم نسبيا، على الرغم من أن محاذاة 6 أو 7 كواكب نادرة بشكل ملحوظ.

كواكب المجموعة الشمسية

ووفقا للمعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية فى مصر، بدأ الاصطفاف فى 21 يناير 2025، وظهرت 6 كواكب فى السماء، وهى: الزهرة، المريخ، المشترى، زحل، أورانوس، ونبتون، ومن المتوقع أن ينضم كوكب عطارد إلى هذا الاصطفاف لاحقا، ليكتمل المشهد بـ7 كواكب فى 28 فبراير 2025.

لكن لن تكون جميع الكواكب مرئية بالعين المجردة، حيث يتطلب نبتون وأورانوس منظارا أو تلسكوبا لرؤيتها، فيما أشار الخبراء إلى أن أفضل وقت لمشاهدة الظواهر السماوية هو بعد غروب الشمس مباشرة عندما تبدأ النجوم فى الظهور فى السماء.

وبحسب الدكتور كريستوفر بارنز، المحاضر الأول فى جامعة ديربى، لصحيفة الإندبندنت: «سيظهر المريخ فى الشرق، والمشترى وأورانوس فى الجنوب الشرقى، والزهرة ونبتون وزحل فى الغرب»، وقال «حتى الناس فى المدن والمناطق الملوثة بالضوء سيكونون قادرين على رؤية معظم الكواكب، ولكن للحصول على أفضل المناظر، فمن المستحسن العثور على موقع أكثر قتامة، ستكون جميع الكواكب تقريبا مرئية بالعين المجردة، باستثناء أورانوس ونبتون، والتى ستتطلب مناظير أو تلسكوبا».

وستكون المحاذاة الكوكبية التالية لـ5 كواكب أو أكثر فى أواخر أكتوبر 2028، ثم مرة أخرى فى فبراير 2034، ولن يحدث محاذاة أخرى لـ7 كواكب مرة أخرى حتى عام 2040.

1-عطارد

أقرب كوكب إلى الشمس، سيكون من الصعب رؤيته بسبب قربه من الأفق.

2- الزهرة

ألمع كوكب فى السماء، سيكون من السهل اكتشافه بفضل لمعانه الشديد.

3- المريخ

الكوكب الأحمر، سيظهر بلونه المميز.

4- المشترى

أكبر كوكب فى النظام الشمسى، سيكون ساطعا وواضحا للعيان.

5- زحل

الكوكب ذو الحلقات، سيظهر كنجم لامع.

1 فبراير

فى اليوم الأول من الشهر الجارى، اصطف هلال القمر الرقيق - المضاء بنسبة 12 % فقط - برشاقة مع الزهرة وزحل ونبتون المراوغ، وقد خطف الزهرة الأضواء باعتباره «نجم المساء» المبهر، الذى يلمع بشكل ساطع فى الشفق، كما تبعه زحل عن كثب، مضيفا توهجه الذهبى الناعم إلى المشهد، وقد كان نبتون مختبئا فى مكان قريب، فى انتظار اكتشافه باستخدام زوج من المناظير أو تلسكوب صغير.

8-9 فبراير

يحتوى شهر فبراير على زخة شهب «ظاهرة فلكية تشاهد فيها مجموعة من الشهب تبدو وكأنها تنبعث من نقطة محددة فى سماء الليل» واحدة فقط - ألفا سنتوريد، وهو حدث عابر ولكنه رائع حصرى فى نصف الكرة الجنوبى، تستمر هذه الزخة الصغيرة حتى 21 فبراير ولكنه يبلغ ذروته فى ليلة 8-9 فبراير، وقد ينتج ما يصل إلى 6 شهب فى الساعة، ولكن بالنسبة للعديد من مراقبى النجوم، فهى أول فرصة فى العام لالتقاط نجم ساقط.

وتقع الشهب المشعة فى كوكبة قنطورس، ما يجعلها مرئية طوال الليل لمن هم جنوب خط الاستواء، مع أفضل مشاهدة فى ساعات ما قبل الفجر بعد غروب القمر، ومع ذلك فإن القمر الأحدب المتزايد بنسبة إضاءة 84 % قد يجعل رصد الشهب الخافتة أمرا صعبا، لذا فإن موقع السماء المظلمة هو المفتاح.

12 فبراير

لا يجلب برودة الشتاء أكثر من مجرد ليالى صقيعية - فهو يبشر أيضا بقمر فبراير المكتمل، القمر الثلجى الساحر، وللحصول على أكثر المناظر الخلابة، ابحث عن مكان به أفق شرقى مفتوح بعد غروب الشمس مباشرة، عندما يشرق القمر بكل مجده المضىء، يرجع أصل تسميته إلى القبائل الأمريكية الأصلية التى ربطته بتساقط الثلوج الكثيفة، بينما أطلق عليه البعض اسم «القمر الجائع» كإشارة قاتمة لمصاعب الشتاء.

16 فبراير

فى منتصف فبراير، أشرق كوكب الزهرة، المعروف باسم «نجم المساء»، عبر السماء الغربية، ليصل إلى ألمع نقطة له فى العام عند قدر مذهل يبلغ - 4.9، متفوقا على كل شىء باستثناء الشمس والقمر.

25 فبراير

فى هذا اليوم، سيقترب هذان الكوكبان من بعضهما البعض بمقدار 1°39′ فقط، ما يوفر فرصة عابرة لرؤيتهما جنبا إلى جنب.

ولمشاهدة هذا المشهد، توجه إلى الخارج فى حدود الساعة 6:30 - 7:00 مساء بتوقيت جرينتش، بعد غروب الشمس مباشرة، ولكن لا تفرط فى الراحة - ستكون الكواكب منخفضة فى السماء الغربية وعلى بعد نحو 13 درجة فقط من الشمس، مما يجعل رصدها أمرا صعبا بعض الشىء، سيكون زوج من المناظير أو تلسكوب صغير أفضل أصدقائك لهذا اللقاء السماوى، إنها لحظة نادرة أن ترى هذين العالمين يتقاسمان نفس المساحة، لذا إذا استطعت، خذ لحظة للاستمتاع بها.

28 فبراير

فى نهاية الشهر، ستهيئ سماء الليل المسرح لمحاذاة كونية مذهلة - موكب كوكبى يضم جميع الكواكب الـ7 المرئية فى قوس مذهل. يجمع هذا الحدث النادر، الذى شوهد آخر مرة فى عام 2022، زحل وعطارد ونبتون والزهرة وأورانوس والمشترى.