شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: معهد بحوث الإلكترونيات يشارك فى احتفال اليوم الدولى للمرأة فى ميدان العلوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شاركت الدكتور شيرين عبد القادر، رئيس معهد بحوث الإلكترونيات، وهو أحد المعاهد المتخصصة التابعة لوزارة البحث العلمى، فى فعاليات الاحتفال باليوم الدولى للمرأة والفتاة فى ميدان العلوم، الذى نظمه الاتحاد الدولى للكيمياء البحتة والتطبيقية (IUPAC) بالتعاون مع أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا، واللجنة الوطنية للكيمياء البحتة والتطبيقية.

شهد الاحتفال حضور عدد من القيادات النسائية في مجالات العلوم والتكنولوجيا، من بينهن، الدكتور إيمان العزيزى، نائب رئيس جامعة 6 أكتوبر، والدكتور رباب الشريف، عميد كلية النانو تكنولوجى بجامعة القاهرة، والدكتور غادة بسيونى، الرئيس الأكاديمى لجامعة ساكسونى مصر للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا.

تخلل الاحتفال عدة جلسات نقاشية تناولت سبل تعزيز دور المرأة فى البحث العلمى والتكنولوجيا، والتأكيد على أهمية تمكين المرأة، وترسيخ مبدأ المساواة بين الجنسين، باعتبارها ضرورة أساسية لبناء مستقبل متوازن ومستدام، وضمان تكافؤ الفرص فى هذا القطاع الحيوي.

كما تم تسليط الضوء على نماذج نسائية ملهمة ساهمت فى إحداث تأثير ملموس فى المجال العلمى، ويُعد هذا العام الاحتفال العاشر بهذه المناسبة، التى تعكس الدور الريادى للمرأة فى العلوم والتكنولوجيا، وتؤكد على أهمية مشاركتها الفاعلة فى مختلف المجالات العلمية.