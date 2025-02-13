تكنولوجيا: الكشف عن معالج Snapdragon 6 Gen 4 بتحسن كبير في الأداء والكفاءة وبدقة تصنيع 4 نانومتر

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت TSMC عن معالج Snapdragon 6 Gen 4، والذي يأتي كترقية كبيرة مقارنة بالإصدار السابق، مع تغييرات جذرية في التصميم مقارنة بالأجيال السابقة من السلسلة. يتميز هذا المعالج بتحسينات في جميع المجالات الرئيسية، بما في ذلك الأداء، والكفاءة، والألعاب، والذكاء الاصطناعي، والكاميرا، والصوت.

التصنيع والتقنيات الجديدة

يُعد هذا المعالج أول معالج في سلسلة Snapdragon 6 يتم تصنيعه باستخدام دقة تصنيع 4 نانومتر من شركة TSMC، بينما اعتمدت الأجيال السابقة على دقة تصنيع 4 نانومتر من سامسونج و6 نانومتر من TSMC. كما أنه الأول في السلسلة الذي يستخدم نوى معالجة تعتمد على بنية ARMv9، حيث يتضمن نواة رئيسية من نوع Cortex-A720 بسرعة تصل إلى 2.3 جيجاهرتز، وثلاث نوى كبيرة إضافية من نفس النوع بسرعة تصل إلى 2.2 جيجاهرتز، وأربع نوى صغيرة من نوع Cortex-A520 بتردد 1.8 جيجاهرتز. بينما كانت الأجيال السابقة تعتمد على نوى ARMv8 (Cortex-A78/A55).

الأداء والكفاءة

على الرغم من الترقية في تصميم وحدة المعالجة المركزية، فإن التحسن في الأداء مقارنة بمعالج Gen 3 يبلغ حوالي 11% فقط في اختبار Geekbench 5.2 أحادي النواة. ومع ذلك، تأتي وحدة معالجة الرسوميات Adreno الجديدة بتحسن أكبر، حيث تقدم زيادة في الأداء بنسبة 29%، بالإضافة إلى تحسن في الكفاءة بنسبة 12% مقارنة بالإصدار السابق.

الذكاء الاصطناعي والذاكرة

يُعد Snapdragon 6 Gen 4 أول معالج في السلسلة يدعم INT4، مما يسمح بتشغيل نماذج ذكاء اصطناعي مُحسنة مع عدد أكبر من المعلمات ضمن كميات محدودة من الذاكرة العشوائية. تعمل كوالكوم على تطوير تقنيات مثل تلخيص النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، لكنها لم تحدد الحد الأدنى لمتطلبات الذاكرة لتشغيل نماذج اللغة الكبيرة (LLMs) على الجهاز.

يدعم المعالج ذاكرة LPDDR5 بسعة تصل إلى 16 جيجابايت وبتردد 3200 ميجاهرتز، مع خيار استخدام ذاكرة LPDDR4X بتردد 2133 ميجاهرتز للأجهزة الأقل تكلفة. كما يدعم تخزين من نوع UFS 3.1.

الشاشات والألعاب

يمكن للمعالج دعم شاشات بدقة تصل إلى 1080p+ ومعدل تحديث يصل إلى 144 هرتز. كما يدعم تقنيات مثل Snapdragon Game Super Resolution لتحسين دقة الألعاب حتى 4K، وAdreno Frame Motion Engine لزيادة معدل الإطارات مع الحفاظ على استهلاك الطاقة.

الكاميرا والفيديو

يتميز المعالج بثلاث وحدات معالجة إشارات صورية (ISPs) بدقة 12 بت، مع دعم كاميرات تصل دقتها إلى 200 ميجابكسل. يمكنه تسجيل فيديو بدقة 4K HDR، لكن معدل الإطارات يقتصر على 30 إطارًا في الثانية. كما يدعم تنسيقات HDR10 وHLG للفيديو، وتنسيق HEIF بدقة 10 بت للصور.

الاتصالات

يأتي المعالج مع مودم 5G يدعم ترددات sub-6GHz وmmWave، بسرعات تنزيل تصل إلى 2.9 جيجابت في الثانية. كما يدعم Wi-Fi 6E (بما في ذلك نطاق 6 جيجاهرتز) وBluetooth 5.4 مع تقنية aptX Adaptive. بالإضافة إلى ذلك، يدعم مستقبل GPS التموضع بثلاثة ترددات (L1/L5/L2).

التوفر والأسواق

من المتوقع أن تطلق شركات مثل Realme وOppo وHonor هواتف تعتمد على معالج Snapdragon 6 Gen 4 في المستقبل القريب. ولم يتم الكشف عن مواعيد محددة بعد، لكن من المتوقع أن تكون الهند من أوائل الأسواق التي ستشهد إطلاق الأجهزة الجديدة. ومن المثير للاهتمام أن الشركات المصنعة تستهدف نطاق سعري منخفض يتراوح بين 100 إلى 150 دولارًا، مما يجعل هذه الأجهزة جذابة للمستخدمين الذين يبحثون عن أداء عالي بتكلفة معقولة.