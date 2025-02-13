شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مشروع Stargate للذكاء الاصطناعى يبحث عن مواقع لمراكز البيانات فى أمريكا والان مع تفاصيل الخبر

قالت شركة OpenAI، المطورة لـ ChatGPT، يوم الخميس إنها تدرس عدة ولايات أمريكية كمواقع محتملة لمراكز بيانات الذكاء الاصطناعى الضخمة التابعة لمشروعها Stargate، مشيرة إلى أن هذا المشروع يمثل أولوية استراتيجية للولايات المتحدة فى سباق الذكاء الاصطناعى العالمي.

وقال كريس لاهان، كبير مسؤولى الشؤون العالمية فى أوبن إيه أي: "مع ظهور أخبار عن ديب سيك، أصبح من الواضح أن هذه المنافسة حقيقية تمامًا، والرهانات لا يمكن أن تكون أكبر"، مضيفًا: "من سيفوز فى هذه المنافسة سيحدد شكل العالم فى المستقبل، سواء كان لدينا ذكاء اصطناعى ديمقراطى حر ومفتوح، أو ذكاء اصطناعى استبدادى مغلق."

فى الشهر الماضى، أعلن الرئيس الأمريكى السابق دونالد ترامب عن مشروع Stargate، وهو استثمار ضخم فى البنية التحتية للذكاء الاصطناعى قد يصل إلى 500 مليار دولار، بتمويل من شركات مثل SoftBank وOpenAI وOracle، وقد التزمت هذه الشركات، إلى جانب مستثمرين آخرين، بضخ 100 مليار دولار فورًا، مع توقع استكمال باقى الاستثمارات خلال السنوات الأربع المقبلة.

وقد أبدت حوالى 16 ولاية أمريكية اهتمامها باستضافة مراكز البيانات الخاصة بمشروع Stargate، مع اختيار ولاية تكساس كموقع رئيسى، وفقًا لما ذكره لاهان.

وأضاف أن مركز البيانات الأول للمشروع يجرى بناؤه حاليًا فى مدينة أبيلين بتكساس بواسطة شركة Crusoe الناشئة فى سان فرانسيسكو، وتتوقع OpenAI أن تبدأ استخدام أجزاء من هذا المركز فى وقت لاحق من هذا العام، مع احتمال الإعلان عن مواقع إضافية خلال الأشهر المقبلة.

وقال كيث هايدى، المسؤول عن اختيار مواقع Stargate فى OpenAI: "نحن نبحث عن إنشاء ما بين خمسة إلى عشرة مراكز بيانات كجزء من المشروع".

لكن بعد أقل من أسبوع من إعلان ترامب عن مشروع Stargate، ظهر نموذج ذكاء اصطناعى صينى منخفض التكلفة يدعى DeepSeek، ما أثار تساؤلات حول الفرضية السائدة بأن تطوير الذكاء الاصطناعى المتقدم يتطلب مراكز بيانات ضخمة ومخصصة مثل تلك التى يجرى بناؤها ضمن Stargate.

وأعلن باحثو DeepSeek أن أحد نماذجهم تم تدريبه باستخدام شرائح أقل تطورًا وبتكلفة أقل بكثير مقارنة بالنماذج الأمريكية، وهو ما قد يؤدى إلى تغيير جذرى فى الافتراضات حول الحاجة إلى موارد حوسبية هائلة لدفع عجلة التطور فى الذكاء الاصطناعي.

وقد أثار هذا التطور رد فعل قويًا فى الأسواق العالمية، حيث قام المستثمرون ببيع أسهم شركات التكنولوجيا بكثافة، مما أدى إلى انخفاض قيمة Nvidia، الشركة الرائدة فى صناعة شرائح الذكاء الاصطناعى، بمقدار 593 مليار دولار فى يوم واحد، وهو أكبر انخفاض فى القيمة السوقية لأى شركة فى تاريخ وول ستريت.