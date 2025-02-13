شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تستعد لإطلاق iPhone SE 4 الأسبوع المقبل .. كل ما تحتاج معرفته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فيما كان من المتوقع إطلاق iPhone SE 4 هذا الأسبوع، يبدو أن هناك تأخيرًا طفيفًا، حيث تشير التقارير الجديدة إلى أن الهاتف سيُعلن عنه الأسبوع المقبل، بينما من المنتظر إطلاق MacBook Air بمعالج M4 في الأسابيع القليلة المقبلة.

تحديثات حول iPhone SE 4 و MacBook Air بمعالج M4

بحسب المحلل الشهير مارك جورمان، الذي كان قد توقع سابقًا إطلاق iPhone SE 4 هذا الأسبوع، فقد قام بتعديل توقعاته مشيرًا إلى أن الهاتف سيظهر رسميًا الأسبوع المقبل. ومع ذلك، يؤكد غورمان أن إطلاق الهاتف “لا يزال وشيكًا”، قائلًا: “من المتوقع الإعلان عن iPhone SE الجديد بحلول الأسبوع المقبل، حيث تعقد الشركة اجتماعات صحفية حول المنتجات الجديدة.”

إعلانات أخرى متوقعة من آبل هذا الأسبوع

ووفقًا لجورمان، فإن الأيام المقبلة ستكون مزدحمة بالإعلانات من آبل، حيث يتوقع:

• إعلان صغير يوم غدٍ الخميس، دون تحديد تفاصيله.

• إعلان يخص Apple Vision Pro يوم الجمعة، حيث أفاد بأن ممثلي الجهاز تواصلوا مع الصحافة بشأن إعلان مرتقب.

• إطلاق MacBook Air بمعالج M4 خلال الأسابيع المقبلة، وهو جهاز ينتظره الكثير من عشاق آبل.

تفاصيل حول iPhone SE 4: تصميم جديد ومواصفات محسنة

سيحصل iPhone SE 4 على تصميم جديد كليًا، حيث سيتخلى عن الشكل الصغير التقليدي ويتبنى تصميمًا شبيهًا بـ iPhone 14. كما سيتخلى عن زر Touch ID لصالح ميزة Face ID، وسيأتي بشاشة OLED بحجم 6.1 بوصة ومعدل تحديث 60 هرتز، بدلاً من شاشة LCD بحجم 4.7 بوصة كما في الجيل السابق.

أما من حيث الكاميرا، فسيشهد الهاتف تحسينات كبيرة، حيث يُتوقع أن يحصل على كاميرا خلفية بدقة 48 ميجابكسل بدلاً من 12 ميجابكسل، بالإضافة إلى كاميرا أمامية بدقة 24 ميجابكسل.

سيكون التصميم العام للهاتف أكثر تشابهًا مع هواتف آبل الحديثة، بدلاً من الحواف المستديرة التي كانت تجعله يبدو كجهاز iPod. ولم يتضح بعد ما إذا كان سيحتوي على ميزة Dynamic Island، لكن بعض التسريبات تشير إلى أنه سيعمل بمعالج A18 مع 8 جيجابايت من الذاكرة العشوائية (RAM)، وسيدعم ميزات Apple Intelligence الجديدة.

ما الذي يمكن أن تقدمه آبل أيضًا في الأسابيع المقبلة؟

بدأت آبل بالفعل سلسلة الإعلانات المتوقعة هذا الأسبوع بإطلاق سماعات Beats Powerbeats Pro 2، الموجهة للرياضيين، والتي تتميز بمستشعر لمراقبة معدل ضربات القلب أثناء التمارين، بالإضافة إلى ميزة إلغاء الضوضاء النشط (ANC) ووضع الشفافية. وتُباع السماعات بسعر 29,900 روبية هندية (حوالي 360 دولارًا أمريكيًا).

مع هذا الكم من الإعلانات المتوقعة، يبدو أن الأسابيع القادمة ستكون مليئة بالمفاجآت لمحبي آبل، لا سيما مع اقتراب مؤتمر WWDC 2025، الذي يُنتظر أن يشهد الكشف عن المزيد من الابتكارات.