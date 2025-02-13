شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تتيح نقل المشتريات الرقمية بين الحسابات.. ولكن بشروط صارمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في خطوة غير متوقعة، أعلنت أبل عن ميزة جديدة تتيح للمستخدمين نقل مشترياتهم الرقمية، مثل التطبيقات والموسيقى والمحتويات الأخرى، من حساب أبل إلى حساب آخر، هذه الميزة التى طال انتظارها تأتى مع قيود كبيرة تجعل استخدامها محدودًا، وأبرز هذه القيود أن الخدمة غير متاحة في الاتحاد الأوروبى، المملكة المتحدة، والهند، دون أي توضيح رسمى لأسباب ذلك.

أما القيد الأكبر، فهو أن النقل ممكن فقط من حساب ثانوي إلى حساب أساسى، وهو الحساب المرتبط بخدمة iCloud والميزات الرئيسية الأخرى، بينما الحساب الثانوى هو المستخدم لشراء الوسائط والمحتويات من متجر أبل.

وكما هو متوقع من أبل، فإن عملية النقل ليست بسيطة، بل تتطلب خطوات عديدة ومعقدة، مع وجود متطلبات صارمة يجب استيفاؤها قبل البدء، لذا، إذا كنت من القلة التي تستوفي الشروط، وتريد تجربة هذه الميزة، يُنصح بقراءة كافة التفاصيل والتعليمات من المصدر الرسمي قبل البدء.

ورغم أن هذه الخطوة تمثل تغييرًا مهمًا في سياسات أبل الصارمة، إلا أن العديد من القيود الأخرى لا تزال قائمة، مما يجعل إدارة الحسابات والمشتريات الرقمية معقدة كما كانت دائمًا.