تكنولوجيا: أبل قد تطلق آيفون SE الجديد بحلول الأسبوع المقبل

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أشار مارك غورمان من بلومبرج مؤخرًا إلى أن أبل ستعلن عن iPhone SE 4 (أو ربما iPhone 16E) هذا الأسبوع، لكنه عاد اليوم بتحديث جديد، مؤكدًا أن الهاتف سيُكشف عنه بحلول الأسبوع المقبل.

وفقًا لغورمان، من المتوقع أن يتم إعلان صغير خلال الأيام المقبلة. أما يوم الجمعة، فسيكون هناك إعلان متعلق بـ Apple Vision Pro، بينما سيصل MacBook Air المجهز بشريحة M4 “في غضون أسابيع”.

من اللافت أن غورمان لم يذكر حدثًا خاصًا للكشف عن iPhone SE 4، ما يشير إلى احتمال الإعلان عنه عبر بيان صحفي، وهو أمر قد يبدو مناسبًا لأرخص هاتف في تشكيلة أبل، لكنه في الوقت ذاته قد يستحق حدثًا أكبر، خاصةً مع اهتمام شريحة واسعة من المستخدمين بهذا الجهاز.

منذ فترة طويلة، تشير الشائعات إلى أن iPhone SE 4 سيأتي بتصميم مشابه لـ iPhone 14، مع شاشة FHD+ LTPS OLED بمعدل تحديث 60 هرتز، ونظام Face ID مع نتوء وكاميرا أمامية مشابهة.

من المتوقع أن يضم الهاتف كاميرا خلفية واحدة (ربما تكون نفس مستشعر iPhone 16)، بالإضافة إلى تصنيف معين لمقاومة الماء، وسيعمل بمعالج أبل A18 مدعومًا بذاكرة وصول عشوائي 8 جيجابايت، مما يمكّنه من تشغيل ميزات الذكاء الاصطناعي الجديدة من أبل.

أما السعر، فتشير التسريبات إلى أن iPhone SE 4 سيكلف 499 دولارًا، أي بزيادة 70 دولارًا مقارنة بالإصدار السابق الذي طُرح عام 2022.

رغم ذلك، يتطابق هذا السعر مع ما يُشاع أن جوجل ستحدده لهاتف Pixel 9A، الذي من المتوقع أن يكون المنافس المباشر لهاتف أبل الجديد.

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