تكنولوجيا: فيديو ترويجي لـ OPPO Find N5 يستعرض متانة الهاتف القابل للطي مع تركيز على مقاومة الماء

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - يركّز تسويق OPPO Find N5 بشكل كبير على مدى نحافة الجهاز، حيث يبلغ سُمك كل نصف من الهاتف 4.2 ملم فقط. لكن أوبو تريد أيضًا التأكيد على أن هذا التصميم النحيف لا يعني هشاشة الجهاز. خلال تجربة عملية، أظهرت الشركة قوة الهاتف بربط وزن 20 كجم (44 رطلاً) به، مما يعكس متانته.

إلى جانب التحمل الهيكلي، يتميز الهاتف أيضًا بمقاومة عالية للماء، حيث سيكون OPPO Find N5 أول هاتف قابل للطي في العالم يحصل على تصنيف IPX9، إلى جانب IPX6 وIPX8. تشير هذه التصنيفات إلى قدرة الهاتف على تحمل نفاثات المياه القوية، بما في ذلك الماء الساخن (IPX9)، بالإضافة إلى تحمل الغمر في الماء (IPX8).

يستعرض الفيديو الترويجي الجديد مقاومة الهاتف الرائدة للماء، إلى جانب متانة المفصلة وقدرته على تحمل الصدمات. من المقرر أن يتم الكشف الرسمي عن OPPO Find N5 في 20 فبراير، أي الخميس المقبل.

ورغم عدم وجود تأكيد رسمي حتى الآن، تشير التوقعات إلى أن OnePlus Open 2 سيعتمد على نفس العتاد ولكنه سيتوفر عالميًا، على عكس Find N5 الذي قد يكون حصريًا للسوق الصينية. سنعرف المزيد من التفاصيل الأسبوع المقبل.

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