تكنولوجيا: تسريب جديد يكشف Samsung Galaxy A56 بألوان متعددة وتصميم واضح من زوايا مختلفة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - خلال الأشهر الماضية، ظهرت العديد من التسريبات حول Samsung Galaxy A56، وأصبح لدينا بالفعل فكرة واضحة عن تصميمه بفضل OnLeaks، الذي نشر رسومات CAD للهاتف العام الماضي.

والآن، بفضل إيفان بلاس (المعروف أيضًا باسم Evleaks)، يمكننا رؤية Galaxy A56 بألوان متعددة، حيث شارك بلاس مجموعة من الصور في أحدث تسريباته على Substack، ما يمنحنا نظرة أقرب على التصميم من زوايا مختلفة.

حتى الآن، لم تصدر سامسونج أي تصريحات رسمية بشأن الهاتف، لكن الشائعات السابقة أشارت إلى أنه سيأتي بمعالج Exynos 1580، مع بطارية بسعة 5000 أو 5100 مللي أمبير، ودعم شحن سريع بقدرة 45 واط، بالإضافة إلى كاميرا أمامية بدقة 12 ميجابكسل.

يُذكر أن سامسونج كشفت عن Galaxy A55 في مارس من العام الماضي، لذا من المتوقع أن يتم الإعلان رسميًا عن Galaxy A56 الشهر المقبل.

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