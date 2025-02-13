شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بيتكوين ترتفع بشكل طفيف وسط آمال بإنهاء الحرب الروسية الأوكرانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفع سعر بيتكوين بشكل طفيف اليوم الخميس، متتبعًا الارتفاع العام في الأسواق المدفوعة بالمخاطر، بعد تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي تحدث فيها عن احتمال التوصل إلى معاهدة سلام بين روسيا وأوكرانيا .

وشهد سعر العملة الرقمية الأكبر في العالم ارتفاعا بنسبة 0.9% ليصل إلى 96,682.0 دولار؛ وفق ما ذكره موقع ( كوين ديسك) الأمريكي المختص في العملات الرقمية.

ومع ذلك، كانت المكاسب في بيتكوين محدودة بسبب المخاوف من التضخم المستمر في الولايات المتحدة، خاصة بعد بيانات التضخم الاستهلاكي التي جاءت أقوى من المتوقع وكان قد تراجع إلى ما دون 95,000 دولار بعد صدور هذه البيانات.

وارتفعت أسعار العملات الرقمية بشكل عام اليوم الخميس، لكن المكاسب الكبيرة كانت محدودة بسبب المخاوف من التضخم المستمر وارتفاع الرسوم الجمركية حيث ارتفع سعر إيثيريوم بنسبة 4.2% ليصل إلى 2,717.81 دولار، بينما صعدت عملة إكس ار بي بنسبة 2.8% لتصل إلى 2.4660 دولار.

وفي المقابل، تراجعت سولانا بنسبة 0.2%، في حين ارتفعت عملتا كاردانو وبوليجون بنسبة 1.5% و4.4% على التوالي.

ومن بين العملات الرقمية التي تروج كـ "ميميكوين"، أضافت دوجكوين 3.2%، بينما ارتفعت عملة ترامب $TRUMP بنسبة 1.1%.

وتابع سوق العملات الرقمية الاتجاه العام للأسواق المدفوعة بالمخاطر بعد أن صرح ترامب بأن الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأوكراني فولوديمير زيلينسكي عبرا عن أملهما في التوصل إلى سلام في مكالمات منفصلة مع الرئيس الأمريكي.

كما أعلن ترامب أنه أصدر تعليماته للمسؤولين الأمريكيين ببدء محادثات السلام، فيما أفادت التقارير أن الصين عرضت استضافة قمة السلام.

هذه الأخبار زادت من التفاؤل بشأن نهاية النزاع الذي دام نحو ثلاث سنوات، والذي كان قد هز الأسواق العالمية وأدى إلى أزمة طاقة في أوروبا.

وأظهرت ملفات قدمها بنك جولدمان ساكس أمس الأربعاء أن البنك قد زاد من حيازاته في صناديق بتكوين وإيثيريوم المتداولة في البورصة خلال الربع الرابع من عام 2024 حيث رفع البنك حصته في صندوق إيثيريوم بنسبة 2000% لتصل إلى 476 مليون دولار، بينما زاد حصته في بتكوين بنسبة 114% ليصل إجمالي قيمتها إلى 1.52 مليار دولار.