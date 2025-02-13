تكنولوجيا: Samsung Galaxy S25 Edge يظهر على Geekbench بمواصفات واعدة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد سامسونج لإطلاق Galaxy S25 Edge في وقت لاحق من هذا العام، وفقًا لأحدث التسريبات. من المتوقع أن يأتي الهاتف بتصميم فائق النحافة بسُمك 5.84 ملم فقط ووزن أقل من 160 جرامًا، مما يجعله أنحف وأخف هاتف من سامسونج منذ فترة طويلة.

مؤخرًا، ظهر الجهاز في قاعدة بيانات Geekbench برقم طراز SM-S937B، والذي يُرجح أنه النسخة العالمية من الهاتف. تكشف القائمة عن اعتماد الهاتف على شريحة Snapdragon 8 Elite ثمانية النواة، مع 12 جيجابايت من الذاكرة العشوائية.

وحقق S25 Edge نتائج قوية في اختبارات الأداء، حيث سجل 2806 نقطة في الاختبار أحادي النواة و8416 نقطة في الاختبار متعدد النواة.

يُعد هذا الظهور هو الثاني للهاتف على Geekbench، إذ ظهر سابقًا بإصدار آخر يُعتقد أنه النسخة الأمريكية، والمزودة بنفس المعالج.

وفي وقت سابق، أشارت شائعات إلى أن الهاتف سيحصل على إصدار أضعف من Snapdragon 8 Elite مكوّن من سبع أنوية (SM8750-3-AB)، لكن القائمة الجديدة تنفي ذلك.

لا تزال هناك بعض التفاصيل التي ننتظر تأكيدها، لكن من الواضح أن سامسونج لن تستخدم شريحة أقل قوة في S25 Edge، الذي من المتوقع أن يكون خيارًا وسطيًا بين S25+ بسعر 1000 دولار وS25 Ultra بسعر 1300 دولار.

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