شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إيلون ماسك يدفع 10 ملايين دولار لدونالد ترامب لتسوية دعوى قضائية ضد تويتر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توصلت منصة التواصل الاجتماعي X، المملوكة لإيلون ماسك، إلى اتفاق تسوية بقيمة 10 ملايين دولار مع الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب لإنهاء دعوى قضائية قديمة رفعها ضد تويتر، وفقًا لتقرير نشرته صحيفة وول ستريت جورنال.

وكان ترامب قد رفع دعوى قضائية ضد تويتر والمؤسس المشارك جاك دورسي بعد أن قامت المنصة بحظره في يناير 2021، عقب اقتحام أنصاره لمبنى الكونغرس الأمريكي.

دعم مالي كبير من ماسك لترامب

وذكرت التقارير أن التسوية البالغة 10 ملايين دولار تأتي بالإضافة إلى 250 مليون دولار، وهو المبلغ الذي يُقال إن ماسك أنفقه لدعم حملة ترامب الانتخابية العام الماضي.

يُذكر أن ماسك، بعد استحواذه على تويتر في 2022، قرر إلغاء الحظر على حساب ترامب وإعادة تفعيله، وفي أغسطس 2023، عاد ترامب إلى المنصة بعد عامين من الحظر، ونشر صورة “المشهد الجنائي” الخاصة به، والتي التُقطت له بعد اعتقاله في إحدى القضايا.

تصويت جماهيري لإعادة ترامب إلى تويتر

قبل إعادة حساب ترامب، أجرى ماسك استفتاءً عامًا على تويتر، طلب فيه من المستخدمين التصويت على عودة ترامب إلى المنصة. وأعلن ماسك قائلاً: “الشعب قال كلمته. سيتم إعادة ترامب”، مضيفًا عبارة باللاتينية: “Vox Populi, Vox Dei” والتي تعني “صوت الشعب هو صوت الله”.

وشارك في هذا التصويت 15 مليون شخص، وانتهت النتيجة بفارق ضئيل، حيث صوّت 51.8% لصالح عودته، بينما عارضها 48.2%.

حظر ترامب عام 2021 وإجراءات منصات التواصل

في يناير 2021، قامت تويتر بحظر حساب ترامب نهائيًا، مشيرة إلى أن نمط سلوكه خالف سياسات المنصة، وكان يشكل خطرًا على إثارة العنف.

وقالت الشركة في بيانها آنذاك: "بعد مراجعة دقيقة لتغريدات حساب @realDonaldTrump والسياق المحيط بها، وخاصة كيفية تلقيها وتفسيرها داخل وخارج تويتر، قررنا تعليق الحساب نهائيًا بسبب مخاطر التحريض على العنف."

لم يكن تويتر المنصة الوحيدة التي حظرت ترامب، حيث قامت كل من فيسبوك وجوجل (يوتيوب) أيضًا بحظره، وردًا على ذلك، رفع ترامب دعاوى قضائية ضد هذه الشركات.

في 2022، قام قاضٍ برفض الدعوى المرفوعة ضد تويتر، ولكن ترامب استمر في ملاحقة الشركات الأخرى قضائيًا.

وفي يناير من هذا العام، وافقت ميتا (الشركة الأم لفيسبوك) على تسوية مع ترامب بقيمة 25 مليون دولار، بينما لا تزال القضية المرفوعة ضد جوجل بسبب حظر حسابه على يوتيوب غير محسومة حتى الآن.