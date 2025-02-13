شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لعبة MMORPG تحصل على فئة لاعب جديدة بعد 28 عامًا من إصدارها والان مع تفاصيل الخبر

بعد أن كانت اللعبة تحتوي على أربعة خيارات فقط للفئات لمدة 28 عامًا، تضيف لعبة MMORPG Tibia خيارًا خامسًا: فئة Monk ، إذا لم تسمع عن Tibia من قبل ، فأنت لست وحدك، تم إطلاق اللعبة في عام 1997 كمشروع لمجموعة من الطلاب الألمان ونمت من هناك، لكن النمو كان بطيئًا ، تمت إضافة المؤثرات الصوتية للعبة فقط منذ عامين .

حتى موقع اللعبة يبدو وكأنه شيء يستحق عصر Runescape للألعاب عبر الإنترنت، ولكن هناك سحر كلاسيكي معين للفن، في منشور مدونة على الموقع، أوضح المطورون كيف تم اتخاذ القرار.

عندما ظهرت الفكرة لأول مرة، بدا الأمر وكأنه مهمة مستحيلة ، ربما يكون إضافة مهنة جديدة إلى Tibia بعد كل هذا الوقت معقدًا للغاية ومحفوفًا بالمخاطر.

ومع ذلك، كلما تحدثنا عن ذلك، كلما شعرنا أنه ممكن بالفعل بالإضافة إلى كونه خطوة طبيعية للعبة ، لماذا يسمح معظم الرؤساء بخمس شخصيات بالدخول إن لم يكن لخمس مهن مختلفة؟"

وسعى المطورون إلى إضافة فئة جديدة تعمل كمعالج ثانوي وتسبب الضرر، واستقروا في النهاية على دور الراهب، وبحسب كلماتهم، بدا "المقاتل المشاجرة ذو الجانب الروحي" بمثابة الإجابة الواضحة.

ولم يتم الإعلان عن موعد إضافة الفئة رسميًا إلى اللعبة، ولكن اللاعبين مدعوون لاختبارها بدءًا من 25 فبراير. ويقول المطورون إنه سيتم إصدار المزيد من المعلومات في الأسابيع المقبلة، ويأملون أن يؤدي إضافة فئة جديدة إلى اللعبة بعد فترة طويلة إلى إعادة إشعال شعور الاكتشاف.

تعتبر لعبة Tibia لعبة مجانية تشبه إلى حد ما لعبة Stardew Valley و World of Warcraft، ولكن بطريقة جيدة ، فبالإضافة إلى العناصر الكلاسيكية للعبة MMO، تحتوي اللعبة على ميزات أكثر حداثة مثل القدرة على استئجار منزل وتزيينه أو الزواج، و إذا لم تلعب لعبة بهذا الأسلوب من قبل، فقد تكون وجهة النظر المتساوية القياس مزعجة بعض الشىء، ولكن إذا كنت مهتمًا بتجربة لعبة تعود إلى حقبة سابقة، فمن المؤكد أنها تستحق التجربة.