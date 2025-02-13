شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: Instagram يعزز حماية المراهقين: ميزات جديدة لحسابات الشباب فى الهند والان مع تفاصيل الخبر

قدم Instagram ميزة حسابات المراهقين للمستخدمين في الهند، كجزء من الجهود المستمرة للحفاظ على أمان المستخدمين الأصغر سنًا على المنصة المملوكة لشركة Meta.

وتقيد الميزة وظائف الحسابات المملوكة للمستخدمين دون السن القانوني على الخدمة، بينما تتطلب موافقة الوالدين لتغيير بعض الإعدادات على المنصة ، سيسمح Instagram أيضًا لآباء المستخدمين الذين تزيد أعمارهم عن 16 عامًا بتمكين ميزات الإشراف، وسيتم تصفية بعض الكلمات والعبارات المسيئة من الرسائل والتعليقات.

طرح الخدمة على مراحل

في منشور على مدونة يعلن عن توسيع حسابات المراهقين في الهند، قال Instagram إنه سيضبط حسابات المراهقين على أنها خاصة بشكل افتراضي، للمستخدمين الحاليين الذين تقل أعمارهم عن 16 عامًا والمستخدمين الجدد الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا ، وتقتصر الحسابات الخاصة على التفاعل مع المستخدمين المعتمدين، مما يعني أن الحسابات الأخرى على Instagram لن تتمكن من رؤية منشورات المراهقين أو التعليق عليها.

ولن يُسمح للمستخدمين الأصغر سنًا إلا بإرسال الرسائل إلى الحسابات التي أضافوها إلى الخدمة، كما سيتم تقييد الوسوم والإشارات على حسابات المراهقين، وستقوم الخدمة بحظر المصطلحات المسيئة التي يمكن استخدامها لمضايقة أو تنمر المستخدمين الأصغر سنًا عبر التعليقات والرسائل.

كما يضع إنستجرام قيودًا على الوصول إلى المحتوى لحسابات المراهقين، وسيقوم بتصفية إعلانات الإجراءات التجميلية من علامة التبويب Explore أو من Reels، بالإضافة إلى المحتوى الذي يعرض معارك جسدية، بمجرد أن يستخدم المراهقون التطبيق لمدة 60 دقيقة في اليوم، سيطلب منهم الخروج، بينما سيتم تشغيل وضع السكون تلقائيًا بين الساعة 10 مساءً و7 صباحًا، وفقًا للمنصة.

تحسين الرقابة الأبوية وتدابير التحقق من العمر

كما سيتمكن الآباء من مراقبة أبنائهم المراهقين على إنستجرام، بما في ذلك رؤية قائمة بالأشخاص الذين راسلوهم على المنصة خلال الأيام السبعة الماضية ، ولن تعرض الخدمة للآباء محتويات رسائل أبنائهم، ويمكن للآباء أيضًا تعيين حدود يومية تمنع الوصول إلى إنستجرام بعد فترة زمنية معينة أو أثناء وضع السكون.

وتقول إنستجرام إن بعض المستخدمين الأصغر سنًا لا يقدمون أعمارهم الصحيحة عند التسجيل في المنصة. ولمكافحة هذا، تعمل الخدمة على تحسين أساليب التحقق من العمر بما في ذلك استخدام بطاقات الهوية أو صور السيلفي بالفيديو للتأكد من أن جميع الحسابات التي يمتلكها المستخدمون الأصغر سنًا مصنفة على أنها حسابات مراهقين على المنصة.