تكنولوجيا: سلسلة OPPO Find X9 قد تضم أربعة طرازات بينها إصدار Plus

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت OPPO سلسلة Find X8 العام الماضي، والتي تضمنت هاتفين فقط: Find X8 وFind X8 Pro. خلال الأشهر الماضية، ترددت شائعات حول إصدار Find X8 Mini، الذي يُتوقع وصوله في مارس مع شاشة بحجم 6.31 بوصة.

ومع ذلك، أشار المصدر الشهير Digital Chat Station إلى أن هذا الهاتف سيصدر باسم مختلف، وهو ما سيتم تأكيده لاحقًا.

وفقًا للتسريبات، ستضم سلسلة Find X9 أربعة طرازات: Find X9 وFind X9 Pro وFind X9 Plus وFind X9 Ultra. ستأتي جميع الأجهزة بشاشات مسطحة أو ربما بشاشات كبيرة ذات انحناء طفيف، في حين سيكون Find X9 هو الأصغر حجمًا في هذه التشكيلة.

يُذكر أن سلسلة Find X7 كانت الأولى التي حصلت على إصدار “Ultra”، وإذا صحت المعلومات، فستكون سلسلة Find X9 هي الأولى التي تحصل على إصدار “Plus”، ما يعزز التنوع في الفئات التي تقدمها OPPO.

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