شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: صور مسربة لهاتف Google Pixel 9a تشير لتصميم جديد للكاميرا الخلفية والان مع تفاصيل الخبر

من المرجح أن يحصل هاتف Google Pixel 9a على معالج Tensor G4 إلى جانب شريحة أمان Titan M2، من المتوقع أن يصل Google Pixel 9a إلى الأسواق بحلول الشهر المقبل، بحسب موقع Gadgets 360.

على مدار الأسابيع القليلة الماضية، أشارت العديد من التسريبات والتقارير إلى الميزات الرئيسية للهاتف، ومؤخرًا، ظهرت صور الأغطية الرسمية للهاتف الذكي المزعوم على الإنترنت ، والآن، تسربت صور للهاتف نفسه، تُظهر التصميم الكامل وخيارات الألوان المتوقعة، سيخلف Google Pixel 9a المنتظر، والذي من المتوقع أن يأتي بمعالج Tensor G4 SoC، هاتف Pixel 8a ، الذي تم الكشف عنه في مايو 2024.



جوجل

صور مسربة لهاتف Google Pixel 9a

ونشر موقع Android Headlines تقريرًا عن التصميم المتسرب لهاتف Google Pixel 9a المتوقع ، ويظهر الهاتف بأربعة خيارات ألوان بما في ذلك Iris و Obsidian و Peony و Porcelain، ويظهر مع وحدة كاميرا خلفية مسطحة، متساوية مع اللوحة الخلفية للهاتف ، هذا انحراف ملحوظ عن جزيرة الكاميرا التي تشبه الواقي في Pixel 8a السابق.

ويقال إن حجم Google Pixel 9a يبلغ 154 × 73 × 8.9 ملم ، وهذا أكبر من الإصدار الحالي ويُقال إن البطارية الأكبر هي السبب وراء ترقية الحجم.

ومن المتوقع أن يحتوي على بطارية بسعة 5100 مللي أمبير في الساعة، وهي الأكبر في هاتف Pixel حتى الآن. ومن المتوقع أن يحافظ الهاتف القادم على دعم الشحن السلكي بقوة 23 وات والشحن اللاسلكي بقوة 7.5 وات، وهو نفس دعم Pixel 8a.

وأشارت تقارير سابقة إلى أن هاتف Google Pixel 9a من المرجح أن يحصل على معالج Tensor G4 إلى جانب شريحة أمان Titan M2 ، ومن المتوقع أن تبدأ الطلبات المسبقة للهاتف في 19 مارس ومن المتوقع طرحه للبيع في 26 مارس ، ويقال إن سعر الهاتف سيبدأ من 499 دولارًا لخيار التخزين 128 جيجابايت.

ومن المتوقع أن يحمل هاتف Google Pixel 9a مستشعرًا خلفيًا أساسيًا بدقة 48 ميجابكسل إلى جانب مستشعر Sony IMX712 فائق الاتساع بدقة 13 ميجابكسل ، ومن المتوقع أن تستخدم الكاميرا الأمامية مستشعرًا بدقة 13 ميجابكسل أيضًا ، وقد يأتي الهاتف بتصنيف IP68 لمقاومة الغبار والماء.