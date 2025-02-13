شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ظهور بدائل جديدة لـ انستجرام تهدد مستقبل التطبيق الأشهر عالميًا.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعمل العديد من المطورين أيضًا على بدائل مفتوحة ولامركزية لـ Instagram، وهو تطبيق مشاركة الصور الرائد لشركة Meta الذى يضم أكثر من 2 مليار مستخدم نشط شهريًا، خاصة أن انستجرام يأتي بمزايا هامة لتبادل الصور ومشاركتها مع المتابعين فضلا عن مقاطع الفيديوهات القصيرة التي خلقت له منافسة كبيرة وشهرة واسعة.

وفيما يلي بعض التطبيقات التي تعمل على بناء بدائل Instagram على بروتوكولات مفتوحة، كالاتي: Pixelfed

وقد أطلق موقع مشاركة الصور Pixelfed في يناير تطبيقات جوال رسمية لنظامي التشغيل iOS وAndroid، حيث يتيح هذا التطبيق للمستخدمين مشاركة واستكشاف الصور ومقاطع الفيديو وإرسال رسائل مباشرة. ومع ذلك، على عكس Instagram، فإن Pixelfed خالٍ من الإعلانات ومفتوح المصدر ولا مركزي ويعتمد افتراضيًا على موجزات زمنية .

وفي غضون أول يومين من طرحه في السوق، تجاوزت تطبيقات Pixelfed المحمولة 10000 عملية تنزيل، وفقًا للمطور Daniel Supernault على Mastodon.

Flashes

تم فتح تطبيق Flashes، وهو بديل لـ Instagram مبني على شبكة Bluesky الاجتماعية، أمام اختبارات الإصدار التجريبي الأسبوع الماضي، ومثل Bluesky، يعمل التطبيق على بروتوكول AT ويقتصر على نفس متطلبات الصور والفيديو الخاصة بـ Bluesky، مما يعني ما يصل إلى 4 صور لكل منشور ومقاطع فيديو تصل مدتها إلى دقيقة.

ولأنه في الأساس عميل Bluesky يركز على الصور أولاً، فإن المستخدمين الذين ينشرون على Flashes ستظهر منشوراتهم على Bluesky، بينما ستظهر تعليقات مستخدمي Bluesky على هذه المنشورات أيضًا على Flashes.

والتطبيق هو جزء من ثلاثية من عملاء Bluesky التي بناها المطور Sebastian Vogelsang، والتي تتضمن أيضًا تطبيق Skeets المشابه لـ Twitter وتطبيق الفيديو Bluescreen، وتكمن الفكرة في تقديم اشتراكات مميزة تشمل هذه التطبيقات، مما يسمح للأشخاص بالتبديل بين العملاء.

Pinksky

كما يتناول عميل آخر لشركة Bluesky، وهو Pinksky، فكرة تقديم عرض للصور أولاً للشبكة الاجتماعية، فقد تم تصميم التطبيق لجذب مستخدمي Instagram السابقين الذين يرغبون في الاتصال عبر الصور بدلاً من المحتوى الفيروسي أو Reels، ويتميز التطبيق بواجهة مألوفة - بما في ذلك قسم Stories القابل للنقر في الأعلى.



ولكن على عكس التطبيقات الجديدة التي تم إنشاؤها من الصفر، يمكن لمستخدمي Pinksky الاستفادة من شبكتهم الحالية من الأصدقاء والمتابعين من Bluesky، حتى لو لم يكن هؤلاء الأشخاص أيضًا من مستخدمي Pinksky حتى الآن.

Skygram

Skygram هو تطبيق قائم على الويب، وهو قيد التطوير حاليًا، ومصمم لتقديم تجربة Bluesky أكثر تركيزًا على الصور، حيث يمكن للمستخدمين التبديل بين موجزات الاهتمامات الموجودة في الجزء العلوي من الشاشة، مثل Gardening وDogs وغيرها.