شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: واتساب يدرس طرح ميزة جديدة يتيح هذه الخدمة لصالح عشاق الانستجرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدرس واتساب طرح ميزة جديدة لتطبيق iOS الخاص بها والتي ستسمح للمستخدمين بإضافة روابط ملفهم الشخصي على Instagram إلى حساباتهم، وتهدف الميزة إلى السماح للمستخدمين بعرض ملفاتهم الشخصية على وسائل التواصل الاجتماعى فى نفس المساحة للسماح لجهات الاتصال الخاصة بهم بالتواصل معهم بسهولة، وتبين إن الميزة موجودة في أحدث إصدار تجريبي من تطبيق iOS، ومع ذلك، فهى قيد التطوير ولن يتمكن مختبرو الإصدار التجريبى من تجربتها حاليًا.

واتساب يسمح للمستخدمين بإضافة روابط Instagram

وتمكن الميزة المستخدمين إضافة روابط ملفهم الشخصي على Instagram تم رصدها على تطبيق WhatsApp لنظام iOS الإصدار التجريبي 25.2.10.72، والذي يتوفر عبر برنامج TestFlight التجريبي.



وقد تم إضافة الخيار الجديد إلى قسم الروابط داخل واجهة ملف تعريف المستخدم، و يحتوي القسم الآن على خيار جديد يُدعى إضافة روابط حيث يمكن للمستخدمين إضافة اسم المستخدم الخاص بهم على Instagram من خلال النقر على أيقونة زائد.

ومن المتوقع أن هذه الميزة لا تطالب حاليًا من المستخدمين مصادقة الملف الشخصي الذي يضيفونه، هذا يعني أنه يمكن للمستخدمين فقط كتابة اسم المستخدم وإظهار ملف تعريف Instagram على حساباتهم، ومع ذلك، يمكن أن يثير هذا التنفيذ مخاوف تتعلق بالخصوصية وسرقة الهوية، من المرجح أن تضيف الشركة طبقة من المصادقة قبل طرح الميزة للمستخدمين.

يذكر أن هذه ميزة اختيارية، مما يعني أن مستخدمى iOS ليسوا مضطرين إلى ربط ملفات تعريف Instagram الخاصة بهم إذا لم يرغبوا في ذلك.

و تتوفر ميزة مماثلة أيضًا لحسابات الأعمال على WhatsApp ومع ذلك، يُطلب من هؤلاء المستخدمين تسجيل الدخول يدويًا إلى حساب Instagram الخاص بهم لمصادقة رابط الملف الشخصى.