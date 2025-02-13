شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: قريبا واتساب يتيح للمستخدمين تحديد أدوارهم داخل المجموعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعمل واتساب على ميزة جديدة تتيح لأعضاء المجموعات تحديد دورهم داخل كل مجموعة، مما يسهل على الآخرين فهم مسؤوليات كل عضو بسرعة.

تفاصيل الميزة الجديدة

تم رصد هذه الميزة في أحدث إصدار تجريبي من واتساب لنظام أندرويد، والذي أصبح متاحًا اليوم لمستخدمي النسخة التجريبية.

الميزة تتيح لكل مستخدم إضافة تسمية خاصة به في كل مجموعة ينضم إليها، بحيث يتمكن جميع الأعضاء الحاليين والجدد من رؤية هذه التسمية.

التسمية التي يحددها المستخدم لنفسه ستكون فريدة لكل مجموعة ولن تظهر خارجها. وإذا قام المستخدم بإعادة تثبيت واتساب أو إعادة ضبطه، فستظل التسمية محفوظة حتى يقرر تغييرها يدويًا.

موعد الإطلاق الرسمي؟

كما هو الحال مع العديد من الميزات التجريبية في واتساب، لم يتم تحديد موعد رسمي لإطلاق هذه الميزة للعامة، قد يستغرق الأمر أسابيع أو حتى عدة أشهر قبل أن تصبح متاحة للجميع، ولكن من الواضح أنها في طريقها للوصول إلى المستخدمين قريبًا.