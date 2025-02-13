شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تعلن طرح أداة خلط الصور Google Whisk فى أكثر من 100 دولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستمر جوجل في إصدار منتجات تجريبية مبنية على نماذج الذكاء الاصطناعي الخاصة بها لمنح المستخدمين لمحة عن قدراتها، و في العام الماضي، أطلقت الشركة أداة لإعادة مزج الصور تسمى Whisk والتي كانت متاحة للمستخدمين في الولايات المتحدة.



Google Whisk

وقررت جوجل جعل الأداة متاحة في أكثر من 100 دولة، حيث أن هناك الكثير من أدوات إنشاء الصور التي تنشئ الصور من خلال مطالبات نصية، وتحاول Google Whisk تسهيل الأمور من خلال السماح لك بتحميل ثلاث صور للموضوع والمشهد والأسلوب، وإعادة مزجها في إنشاء جديد مدعوم بنموذج Imagen 3

وإذا كنت تريد تخصيص الصورة، فيمكنك استخدام مطالبات نصية للصورة الإجمالية أو خاصة بالموضوع أو المشهد أو النمط.

كما يتيح لك تطبيق Image Playground من Apple إنشاء صور بطريقة مماثلة من خلال الجمع بين الأنماط والموضوعات.

والجدير بالذكر أن تطبيق Whisk غير متاح في دول ومناطق مثل الهند وإندونيسيا والاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة.